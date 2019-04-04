Паэт: не стоит переживать из-за предстоящей встречи президентов Эстонии и России

Данная новость всколыхнула эстонскую общественность, поскольку люди не совсем понимают шаг эстонского президента.

По мнению депутата Европарламента Урмаса Паэта, людям не стоит переживать из-за предстоящей встречи президентов Эстонии и России.

«Как известно, отношения Европы и России сложные, однако какое-то общение между лидерами соседних стран должно быть элементарным делом. К сожалению, уже много лет это не так. Так что предстоящее торжественное событие — то есть, открытие отреставрированного здания эстонского посольства в Москве стоило бы использовать и для того, чтобы завязать отношения между лидерами Эстонии и России. Общаться с соседями нужно и в нелегкие времена, и по не самым удобным темам», - отметил Паэт.

По словам Паэта, не стоит возлагать особенно высокие ожидания на возможную предстоящую встречу, важнее создание прямого контакта.

За последние годы с президентом России встречались лидеры многих стран Европы, что не означает, что они пошли на уступки в принципиальных вопросах или требованиях следовать нормам международного права. К примеру, на следующей неделе с Путиными встретятся лидеры правительств Швеции и Норвегии, сообщил Паэт.