Чт, 4.04.2019
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Паэт: не стоит переживать из-за предстоящей встречи президентов Эстонии и России

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Урмас Паэт.

ФОТО: Eero Vabamägi / PM/SCANPIX BALTICS

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует в ходе намеченного на середину апреля визита в Россию встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Данная новость всколыхнула эстонскую общественность, поскольку люди не совсем понимают шаг эстонского президента.

По мнению депутата Европарламента Урмаса Паэта, людям не стоит переживать из-за предстоящей встречи президентов Эстонии и России.

«Как известно, отношения Европы и России сложные, однако какое-то общение между лидерами соседних стран должно быть элементарным делом. К сожалению, уже много лет это не так. Так что предстоящее торжественное событие — то есть, открытие отреставрированного здания эстонского посольства в Москве стоило бы использовать и для того, чтобы завязать отношения между лидерами Эстонии и России. Общаться с соседями нужно и в нелегкие времена, и по не самым удобным темам», - отметил Паэт.

По словам Паэта, не стоит возлагать особенно высокие ожидания на возможную предстоящую встречу, важнее создание прямого контакта.

За последние годы с президентом России встречались лидеры многих стран Европы, что не означает, что они пошли на уступки в принципиальных вопросах или требованиях следовать нормам международного права. К примеру, на следующей неделе с Путиными встретятся лидеры правительств Швеции и Норвегии, сообщил Паэт.

«Без общения трудно рассчитывать на то, что когда-нибудь произойдет сдвиг в лучшую сторону в поведении России, в ее отношениях с демократическими странами», - добавил Паэт.

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