Фото: один из красивейших бревенчатых домов Эстонии ищет покупателя

Тахкуна на Хийумаа - потрясающее место, с этим не поспоришь! На первом этаже дома с тростниковой крышей, построенного в 2016 году, расположены: гостиная, кухня, гардеробная, санузел с туалетом, душевой и парилкой. На втором этаже дома три спальни.

Жилая площадь первого этажа составляет 57 м2, а второго - 33,9 м2. Площадь второго этажа, как говорится, от стены до стены - 68 м2. На второй этаж ведет лестница из клееного бруса. Вокруг дома - терраса.

ФОТО: KV.EE

Дом отапливается воздушно-тепловым насосом Daikin, который работает также как кондиционер и управляется на расстоянии с помощью мобильного телефона. В гостиной установлен камин от Tulikivi, который держит тепло в течении суток. В бане и туалете электрический подогрев пола. На случай холодной зимы в спальнях второго этажа есть электрорадиаторы.

ФОТО: KV.EE

Холодная вода поступает в дом от водопровода, горячая - нагревается электробойлером. Канализация локальная, электричество 3x16A. Дом находится под охраной фирмы G4S, сигнализацией также можно управлять по мобильному телефону. Интернет и ТВ от фирмы Telia. Вдоме установлены высококачественные деревянные окна финского типа фирмы Viking Window, а также надежная входная дверь.

ФОТО: KV.EE