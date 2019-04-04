США раскритиковали Германию за "Северный поток-2" и оборонный бюджет

"Германия должна делать больше. Мы не можем обеспечить оборону Запада, если наши союзники впадают во все большую зависимость от России", - заявил он в среду, 3 апреля, на форуме в Вашингтоне, приуроченном к празднованию 70-летия основания НАТО.

Он назвал просто недопустимым, что крупнейшая экономика Европы по-прежнему игнорирует исходящую от России угрозу и пренебрегает как собственной, так и совместной обороной в рамках Североатлантического альянса. По словам Пенса, строительство второго газопровода по дну Балтийского моря сделает Германию зависимой от РФ. Проект Nord Stream 2 сделает немецкую экономику в буквальном смысле заложницей России, отметил он.

Вместе с тем Пенс подчеркнул, что Соединенные Штаты являются крупнейшим союзником Европы и хотят всегда им оставаться.

Глава МИД Германии отверг критику Пенса

Между тем министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас, выступая в тот же день в Колумбийском университете в Нью-Йорке, опроверг обвинения в зависимости своей страны от России. "Германия участвует в различных миссиях НАТО, и мы выполним свои обязательства. На Германию можно положиться", - указал глава германского внешнеполитического ведомства.

Мас напомнил, что правительство ФРГ пообещало увеличить расходы на оборону. "И мы сдержим слово", - добавил он.

70-летие НАТО

Вечером 3 апреля в Вашингтоне состоится церемония по случаю 70-летия НАТО, в которой будут участвовать главы МИД 29 стран альянса.

В 2014 году страны НАТО на саммите в Уэльсе обязались увеличить свои оборонные бюджеты, доведя их к 2024 году до отметки в 2 процента ВВП. Это условие выполняют лишь шесть стран альянса. Германия в настоящее время тратит на военные нужды гораздо меньше, что вызывает глубокое недовольство у президента США Дональда Трампа.