Топ-5 маршрутов в разных странах для тех, кто боится летать самолетом

В то время как все больше туристов предпочитают летать самолетом, поездки по железной дороге стали особым видом самостоятельных путешествий, пишет turizm.ru. По данным туристической онлайн-платформы Klook, бронирование железнодорожных услуг с 2018 по 2019 годы увеличилось более чем на 150%. Именно поэтому эксперты сайта составили топ-5 регионов мира, которые лучше всего исследовать во время поездки на поезде.

Возглавляет список Япония. Рассмотреть ее сокровища лучше всего из вагона поезда, советуют эксперты. Путешественникам рекомендуют купить билет Japan Rail Pass, предоставляющий неограниченное число поездок от компании Japan Railways Group. Для покупки доступны билеты на 7, 14 или 21 день. С их помощью можно совершить незабываемое путешествие по большей части страны, в том числе, регионы Кюсю, Осака, Киото, Фукусима и Хокккайдо. Билет также позволяет воспользоваться местными автобусами, соединяющими железнодорожные станции.

Другой рекомендуемый ж/д маршрут также расположен в Азии. Открывшаяся в прошлом году высокоскоростная железнодорожная линия в Китае протянулась между Гонконгом и 44 материковыми городами. В качестве однодневных экскурсий лучше выбрать путешествие до провинции Гуандун, где можно познакомиться с кантонской кухней Китая и окунуться в наследие очаровательного города Гуанчжоу. Тем, кого интересуют более длительные поездки, лучше поехать на поезде из Гонконга в Шанхай и Пекин или составить свой собственный маршрут с посещением Шэньчжэня и Ханчжоу.