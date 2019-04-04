Государство займется переселением жильцов из частично опустевших домов

В проекте соответствующего распоряжения правительства отмечается, что в 2013 году в Эстонии было 476 пустых или частично пустых многоквартирных домов, которые нуждались в демонтаже или реновации. Больше всего таких домов в городе Валга и Валгаском уезде, на втором месте - Ида-Вирумаа.

Согласно проекту, который был утвержден кабинетом министров около года назад, минфин во взаимодействии с местными самоуправлениями переселит жильцов нескольких частично опустевших домов, а сами дома демонтирует. Предложение самоуправлениям принять участие в проекте будет сделано в июне этого года, а к январю 2020 года будет составлен список проблемных домов с указанием, какие из них подлежат капремонту, а какие - демонтажу.