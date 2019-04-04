Чт, 4.04.2019
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Государство займется переселением жильцов из частично опустевших домов

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Иллюстративный снимок.

ФОТО: KV.EE

Министерство финансов разработало законопроект о переселении жильцов из проблемных многоквартирных домов в регионах с сокращающимся населением и демонтаже оставшихся без жильцов домов, передает rus.ERR.ee.

В проекте соответствующего распоряжения правительства отмечается, что в 2013 году в Эстонии было 476 пустых или частично пустых многоквартирных домов, которые нуждались в демонтаже или реновации. Больше всего таких домов в городе Валга и Валгаском уезде, на втором месте - Ида-Вирумаа.

Согласно проекту, который был утвержден кабинетом министров около года назад, минфин во взаимодействии с местными самоуправлениями переселит жильцов нескольких частично опустевших домов, а сами дома демонтирует. Предложение самоуправлениям принять участие в проекте будет сделано в июне этого года, а к январю 2020 года будет составлен список проблемных домов с указанием, какие из них подлежат капремонту, а какие - демонтажу.

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