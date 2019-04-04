Посол России: рассчитываю, что президент Эстонии сможет посмотреть на Москву незашоренным взглядом

Отвечая на вопрос о перспективах ратификации Пограничного договора, отмены которого добивается EKRE, одна из будущих коалиционных партий, посол подчеркнул, что Россия рассчитывает на перемены в умах и настроении в составе будущего правительства Эстонии. Дипломат также выразил надежду, на встрече президентов двух стран в Москве состоится разговор, нацеленный в будущее.

Я очень рассчитываю на то, что президент Эстонии сможет, находясь в Москве, посмотреть незашоренным взглядом и на российскую столицу, и на москвичей, и убедиться в нашей готовности развивать отношения с Эстонией.

– Что может означать предстоящий визит президента Эстонии в Москву и потенциальная встреча Керсти Кальюлайд с президентом России Владимиром Путиным? Стоит ли рассчитывать на возобновление диалога?

– Отсутствие диалога на высшем уровне – это тоже характеристика состояния двусторонних отношений. Такого рода встреч у нас уже не было на протяжении достаточно длительного периода.

Я сожалею в том числе и о том, что в прошлом году не состоялся планировавшийся визит премьер-министра Юри Ратаса в Россию вследствие так называемого дела Скрипалей.

Отсюда вполне понятны определенные ожидания, которые связаны с предстоящей поездкой президента Эстонии в Москву.

Рассчитываем на то, что состоится планируемая встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и состоится разговор, нацеленный в будущее.

– Насколько этот визит поспособствует ратификации Пограничного договора, учитывая, что одна из будущих правящих партий EKRE требует его аннулировать?

– Да, нам известна позиция этой партии, которую вы имеете в виду. Рассчитываем на перемены и в умах, и в настроении в составе будущего правительства Эстонии. Исходим из того, что это, действительно, тема, которая играет немалую роль в наших двусторонних отношениях, и в интересах обеих сторон вести дело к тому, чтобы и в этом вопросе сдвинуться с мертвой точки.

Рассчитываем на перемены и в умах, и в настроении в составе будущего правительства Эстонии.

– Может ли этот визит стать отправной точкой для более частых встреч и предметного разговора на животрепещущие темы?

– Я очень рассчитываю на то, что президент Эстонии сможет, находясь в Москве, посмотреть незашоренным взглядом и на российскую столицу, и на москвичей, и убедиться в нашей готовности, о чем, кстати, неоднократно говорил и Владимир Путин, к тому, чтобы на взаимоуважительной основе и в духе добрососедства развивать отношения с Эстонией. Мы соседние страны, за нами многовековая совместная история, сохраняющиеся до сих пор многочисленные контакты между людьми, родственные связи, взаимная тяга к культуре и искусству друг друга, масса того, что нас объединяет, а не разъединяет.

Хотелось бы, чтобы пребывание президента Эстонии в Москве стало своего рода отправной точкой в наших двусторонних отношениях на новом этапе.

– С точки зрения России, какие проблемы следует обсудить в первую очередь?