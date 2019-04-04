Фото: квартиру в советском доме превратили в скандинавскую жемчужину

Трехкомнатная квартира площадью 57,3 квадратных метров на третьем этаже советского дома только что отремонтирована и готова к въезду новых жильцов. Важно и то, что после ремонта в ней никто не жил.

ФОТО: KV.EE

Мебель, комнатные растения, светильники и все декоративные элементы входят в цену и останутся в квартире.

ФОТО: KV.EE

Коммунальные платежи, по оценке составителя объявления, круглогодично умеренные: в самые холодные месяцы не более 170 евро и летом примерно 80.

ФОТО: KV.EE

В квартире просторная прихожая, большая спальня с гардеробной, гостиная, ванная, открытая кухня и маленькая гостевая комната. Из спальни - выход на реновированный балкон.