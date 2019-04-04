"Манчестер Юнайтед" запланировал чистку рядов

«Манчестер Юнайтед» по завершении сезона планирует внести изменения в составе.
По информации Sky Sports News, клуб летом могут покинуть сразу шесть игроков основной обоймы.
В их числе, в частности, Андер Эррера, которым интересуется «ПСЖ», и Хуан Мата, ведущий переговоры с «Барселоной».
Атакующий полузащитник Алексис Санчес не имеет постоянной игровой практики в текущем сезоне из-за травм, но окончательное решение о его будущем на «Олд Траффорд» будет принимать главный тренер Оле-Гуннар Сульшер.
Также весьма вероятен уход из «Юнайтед» защитников Антонио Валенсии, Маркоса Рохо и Маттео Дармиана.
В то же время руководство «МЮ» продолжает переговоры с вратарем Давидом Де Хеа и рассчитывает продлить с ним контракт в ближайшее время.