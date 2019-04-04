Чт, 4.04.2019
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"Манчестер Юнайтед" запланировал чистку рядов

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Manchester United.

ФОТО: ASHLEY WESTERN / imago/Colorsport

«Манчестер Юнайтед» по завершении сезона планирует внести изменения в составе.

По информации Sky Sports News, клуб летом могут покинуть сразу шесть игроков основной обоймы.

В их числе, в частности, Андер Эррера, которым интересуется «ПСЖ», и Хуан Мата, ведущий переговоры с «Барселоной».

Атакующий полузащитник Алексис Санчес не имеет постоянной игровой практики в текущем сезоне из-за травм, но окончательное решение о его будущем на «Олд Траффорд» будет принимать главный тренер Оле-Гуннар Сульшер.

Также весьма вероятен уход из «Юнайтед» защитников Антонио Валенсии, Маркоса Рохо и Маттео Дармиана.

В то же время руководство «МЮ» продолжает переговоры с вратарем Давидом Де Хеа и рассчитывает продлить с ним контракт в ближайшее время.

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