Мартин Хельме и Кадри Симсон не войдут в состав нового правительства

На вопрос, означает ли такой выбор, что Кадри Симсон в новом правительстве, которое сейчас пытаются сформировать Центристская партия, EKRE и "Отечество", не получит министерский портфель, а также, что на самом деле один из портфелей может быть предложен Таави Аасу, сменившему пост мэра на кресло в Рийгикогу, в четверг утром ответа еще не было.