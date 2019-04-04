Мартин Хельме и Кадри Симсон не войдут в состав нового правительства

Министр экономики и инфраструктуры в составе предыдущего правительства Кадри Симсон (Центристская партия) и один из лидеров Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме были избраны в четверг председателями парламентских фракций своих партий, что означает, что министерские посты политики в следующем кабинете министров не получат.
Заместителями председателя фракции избраны Керсти Сарапуу и Сирет Котка-Репински. При этом решение по их кандидатурам было консенсусным.
На вопрос, означает ли такой выбор, что Кадри Симсон в новом правительстве, которое сейчас пытаются сформировать Центристская партия, EKRE и "Отечество", не получит министерский портфель, а также, что на самом деле один из портфелей может быть предложен Таави Аасу, сменившему пост мэра на кресло в Рийгикогу, в четверг утром ответа еще не было.
Заместителями председателя во фракции EKRE станут Рене Кокк и Сийм Похлак.