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Мартин Хельме и Кадри Симсон не войдут в состав нового правительства

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Tallinn, EESTI 08MAR19 Fotol Jüri Ratas, Kadri Simson, Mailis Reps tl/Foto Tairo Lutter/POSTIMEES FOTO: Tairo Lutter

ФОТО: Tairo Lutter

Министр экономики и инфраструктуры в составе предыдущего правительства Кадри Симсон (Центристская партия) и один из лидеров Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме были избраны в четверг председателями парламентских фракций своих партий, что означает, что министерские посты политики в следующем кабинете министров не получат.

Заместителями председателя фракции избраны Керсти Сарапуу и Сирет Котка-Репински. При этом решение по их кандидатурам было консенсусным.

На вопрос, означает ли такой выбор, что Кадри Симсон в новом правительстве, которое сейчас пытаются сформировать Центристская партия, EKRE и "Отечество", не получит министерский портфель, а также, что на самом деле один из портфелей может быть предложен Таави Аасу, сменившему пост мэра на кресло в Рийгикогу, в четверг утром ответа еще не было.

Заместителями председателя во фракции EKRE станут Рене Кокк и Сийм Похлак.

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