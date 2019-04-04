Фото: жилье в промежутке между домами

Архитекторы увидели потенциал, скрытый в узкой прорехе, образовавшейся в плотном ряду зданий одной из улиц Роттердама, Нидерланды, и спроектировали на этом маленьком пятачке необычное, но комфортабельное жилье.

Главную проблему представляли нестандартные пропорции участка, всего лишь 3,4 метра в ширину и 20 метров в глубину, что привело к идее вертикальной планировки помещений. Это представляло собой инженерную проблему, так как требовало сооружения массивного фундамента и несущей конструкции.

ФОТО: HQRoom / Ossip van Duivenbode, Vincent van Dordrecht

Чтобы максимально увеличить полезные площади, архитекторы сгруппировали все служебные функции, необходимые для жилища, а также несущие бетонные плиты в два вертикальных объема в центре дома.

Организация жилого пространства получившегося в результате таунхауса площадью 140 квадратных метров отражает ежедневные привычки его обитателей. На первом этаже расположена просторная входная зона и открытая кухня, связанная высокими раздвижными дверями с общим садом во внутреннем дворе дома. Гостиная и библиотека, использующиеся главным образом по вечерам, находятся на втором этаже и выходят окнами на пышный сад и проезжую улицу.

ФОТО: HQRoom / Ossip van Duivenbode, Vincent van Dordrecht

Пустое пространство гостиной, объединяющее первый и второй этажи, затянуто сеткой и используется в качестве гамака с видом на сад и небо. Глубокий эркер библиотеки выступает над тротуаром улицы, и его размеры как раз таковы, чтобы в нем можно было сидеть и читать. Большинство частных помещений дома — спальни и ванная — размещены на верхнем этаже. Окно, расположенное в потолке над ванной, открывает вид на движения облаков и птиц и несет дневной свет в более темную часть дома.