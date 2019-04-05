Студия Postimees: почему коалиция с EKRE стала возможна?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире известный общественный деятель, бывший ректор Таллиннского университета, писатель Рейн Рауд.
Начало интервью в 11:00.
- Кто готовил почву для успеха EKRE? Не сами ли либеральные партии – реформисты, IRL, соцдемы?
- Что нас ждет с правительством центристов и праворадикалов?
- Не запоздала ли реакция общества? Что показали акции «Общей Эстонии» (Kõigi Eesti)?
- Изменится ли EKRE под давлением Брюсселя?