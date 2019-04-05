Пт, 5.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп

Студия Postimees: почему коалиция с EKRE стала возможна?
11:00

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире известный общественный деятель, бывший ректор Таллиннского университета, писатель Рейн Рауд. 

Начало интервью в 11:00.​

  • Кто готовил почву для успеха EKRE? Не сами ли либеральные партии – реформисты, IRL, соцдемы? 
  • Что нас ждет с правительством центристов и праворадикалов? 
  • Не запоздала ли реакция общества? Что показали акции «Общей Эстонии» (Kõigi Eesti)? 
  • Изменится ли EKRE под давлением Брюсселя?

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ