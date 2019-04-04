Президент - депутатам Рийгикогу: свобода слова не оправдывает лжи

Дорогой народ Эстонии, дорогие члены Рийгикогу XIV созыва!

Будем смотреть правде в глаза: мы стоим на пороге сложных времен. Как уже часто бывало в истории нашего государства. Наше расположение на карте мира и численность нашего народа – это неизбежно те факторы, которые, как правило, постоянно осложняют наши дела. Ошибки совершать легко, и как у одного из малых государств Европы у нас просто никогда не будет столько стратегической глубины, чтобы быть уверенным, что заблуждения не повлекут за собой опасности для самого нашего существования.

Поэтому мы должны быть искренними в оценках нашей ситуации и все вместе честно искать для Эстонии лучшее будущее. Все вместе, для всех жителей Эстонии, для всех эстонцев и всех других, кто дорожит Эстонией.

Я полностью согласна с теми, кто говорит, что этот дом, который мы за 30 лет сумели быстро-быстро построить, имеет красивый вид с мансардного этажа и красиво обставлен. Но не в каждую комнату светит солнце. Я понимаю тех, кто хотел бы этот дом разрушить до основания и начать все с начала, надеясь, что в новой постройке найдется для них какой-нибудь более солнечный уголок.

Развитие нашего общества в течение последних 30 лет, с которыми мы смогли наверстать приблизительно половину от 50-летнего экономического отставания, обусловленного оккупацией, было успехом. Однако наряду с быстрым ростом производительности и доходов у этого успеха имеется также другая сторона – сопутствующие общественные изменения переносились болезненно. Как я неоднократно говорила, в уравновешивании общества, особенно при проведении мер социальной политики, мы были довольно неумелыми.

Изменение Эстонии, с одной стороны, неизбежно: урбанизация, сокращение рабочих мест в сельском хозяйстве, неравное увеличение доходов. Так это было во всех развитых странах. Но у нас эти процессы проходили особенно быстро. Скорость наверстывания была высокой, и настолько же сильнее были негативные побочные эффекты.

Ломать уже построенное и начинать сначала – явно не практично, хотя может нести с собой существенное перераспределение ресурсов в обществе, как при внезапных изменениях всё же случается. Но мы знаем и видим даже сейчас, по меньшей мере, в одном крупном государстве Европейского Союза, что это несет с собой неразбериху и экономический хаос.

Как я уже упоминала, у нас, вероятно, вследствие нашего географического расположения и численности населения не будет достаточной стратегической глубины, чтобы работа по слому не представляла опасности для существования нашей страны. В экономическом плане мы также находимся лишь в числе середнячков Европы, поэтому упадок, сопутствующий работе по слому, был бы для нас существенно большей проблемой, чем в какой-либо достаточно богатой стране.