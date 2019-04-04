Президент - депутатам Рийгикогу: свобода слова не оправдывает лжи

Rus.Postimees публикует перевод речи Президента Республики Керсти Кальюлайд на открытии сессии Рийгикогу 4 апреля 2019 года.
Дорогой народ Эстонии, дорогие члены Рийгикогу XIV созыва!
Будем смотреть правде в глаза: мы стоим на пороге сложных времен. Как уже часто бывало в истории нашего государства. Наше расположение на карте мира и численность нашего народа – это неизбежно те факторы, которые, как правило, постоянно осложняют наши дела. Ошибки совершать легко, и как у одного из малых государств Европы у нас просто никогда не будет столько стратегической глубины, чтобы быть уверенным, что заблуждения не повлекут за собой опасности для самого нашего существования.
Поэтому мы должны быть искренними в оценках нашей ситуации и все вместе честно искать для Эстонии лучшее будущее. Все вместе, для всех жителей Эстонии, для всех эстонцев и всех других, кто дорожит Эстонией.
Я полностью согласна с теми, кто говорит, что этот дом, который мы за 30 лет сумели быстро-быстро построить, имеет красивый вид с мансардного этажа и красиво обставлен. Но не в каждую комнату светит солнце. Я понимаю тех, кто хотел бы этот дом разрушить до основания и начать все с начала, надеясь, что в новой постройке найдется для них какой-нибудь более солнечный уголок.
Развитие нашего общества в течение последних 30 лет, с которыми мы смогли наверстать приблизительно половину от 50-летнего экономического отставания, обусловленного оккупацией, было успехом. Однако наряду с быстрым ростом производительности и доходов у этого успеха имеется также другая сторона – сопутствующие общественные изменения переносились болезненно. Как я неоднократно говорила, в уравновешивании общества, особенно при проведении мер социальной политики, мы были довольно неумелыми.
Изменение Эстонии, с одной стороны, неизбежно: урбанизация, сокращение рабочих мест в сельском хозяйстве, неравное увеличение доходов. Так это было во всех развитых странах. Но у нас эти процессы проходили особенно быстро. Скорость наверстывания была высокой, и настолько же сильнее были негативные побочные эффекты.
Ломать уже построенное и начинать сначала – явно не практично, хотя может нести с собой существенное перераспределение ресурсов в обществе, как при внезапных изменениях всё же случается. Но мы знаем и видим даже сейчас, по меньшей мере, в одном крупном государстве Европейского Союза, что это несет с собой неразбериху и экономический хаос.
Как я уже упоминала, у нас, вероятно, вследствие нашего географического расположения и численности населения не будет достаточной стратегической глубины, чтобы работа по слому не представляла опасности для существования нашей страны. В экономическом плане мы также находимся лишь в числе середнячков Европы, поэтому упадок, сопутствующий работе по слому, был бы для нас существенно большей проблемой, чем в какой-либо достаточно богатой стране.
Поэтому – нет революциям! Будем консервативными! Настоящий консерватор – это тот, кто умеет достаточно хорошо оценивать происходящие и предстоящие изменения в обществе и уравновешивать их так, чтобы у нас никогда не было потребности в революции!
Будем хранить созданное и говорить честно, что в дальнейшем нужно улучшить – строя, а не ломая! Мы признаем свой успех как э-государство! Мы гордимся своей ролью в Европейском Союзе и в НАТО – не просто как участника, а как компетентного и ответственного партнера. Мы признаем и благодарим всех тех эстонских политиков, благодаря которым мы столь далеко продвинулись. Но говорим честно также и о том, как улучшить работу общества.
Счастье не придет на каждую улицу Эстонии просто так, само по себе. Жизнь в деревне при нынешней производительности труда уже не предлагает столько рабочих мест, как 30 лет назад, и никто из нас не хотел бы занять эти рабочие места эпохи колхозов, поскольку за работу с низкой производительностью не получить разумную зарплату.
В то же время есть идеи, с которыми можно выровнять различия регионального развития. Просто понять, что ни один цент из уменьшающихся евродотаций не должен расходоваться в столице, а должен приводить в порядок удаленные сельские дороги. Обязательно поможет распределение подоходного налога предприятий так, чтобы самоуправления получили больший доход от предпринимательства региона. Мы должны упорно настаивать на том, чтобы наши уездные центры сохранялись – и в некоторых местах также снова ими стали – сильными центрами, где имеется всё повседневное, что нужно человеку в своей жизни.
Я по-прежнему убеждена, что местным самоуправлениям предстоит пройти долгий путь, чтобы предлагать своим людям социальное обеспечение в том размере, который уровень жизни нашего государства мог бы уже позволить. Да, понимание своих обязанностей у самоуправлений заняло больше времени, чем хотелось, но вина в несостоятельности возлагается не только на них – сковывающая бюрократия министерств, которые не могут скоординировать между собой сферы ответственности, зачастую тоже играет свою роль.
Социальная отверженность встречается и в столице, и в других крупных центрах. Плохое владение языком, поскольку у нас всё же имеется не только сеть детских садов и школ, работающих на эстонском языке, является здесь одним из основных факторов. Нет никакой привилегии оставаться безъязычным на земле, где работают, будь то временно или постоянно. Бессрочное продолжение двуязычной школьной системы является угрозой для существования эстонского языка и культуры и никак не увеличивает сплоченность Эстонского государства. У нас один государственный язык. Наша ответственность, чтобы им владели все дети, идущие из детского сада в школу, и тем более выпускники школ.
Сделать нужно многое, и эти экономические возможности, которые созданы за 30 лет, позволяют нам по-настоящему служить всему народу Эстонии. Служить также тем, чьи проблемы привели к тому, что они хотели бы лучше всё сломать и начать заново. Если мы вместе и честно будем действовать, то сможем снова объединить наше общество.
А это предполагает честность, искреннее желание понимать каждого, наряду с положительными сторонами своих политических решений признание их отрицательного побочного воздействия и поиск его смягчений.
В настоящее время нам не благоприятствует и большая геополитика. А именно крупнейшие риски современного мира для нашего крупнейшего, обладающего глобальной силой союзника, Соединенных Штатов Америки, находятся совсем в другой части света – связаны с Китаем и, в более широком аспекте, с Юго-Восточной Азией. Единственной причиной, по которой США в нашем регионе могли бы иметь желание тратить свои ресурсы именно на обеспечение нашей безопасности, являются общие ценности. Это ценности, которые запечатлены в мемориале Джефферсона в Вашингтоне, изложены в Декларации независимости США, а также в нашей Декларации независимости и Конституции.
Статья 12 Конституции Эстонии гласит: все равны перед законом. Никто не может быть подвергнут дискриминации из-за своей национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам. Разжигание национальной, расовой, религиозной или политической ненависти, насилия и дискриминации запрещается и наказывается по закону. Также находится под запретом и наказывается по закону разжигание ненависти, насилия и дискриминации между слоями общества.
И так далее. Вся 2-я глава Конституции описывает свободы, гарантированные нашим людям Конституцией, во всем их многообразии. Формулируя, помимо прочего, что цензура отсутствует, наука и искусство и обучение им являются свободными. Что каждый вправе сохранять верность своим мнениям и убеждениям.
Естественно – другая сторона каждой сформулированной свободы всегда является ответственностью за то, как мы используем свои свободы. Свобода слова не оправдывает лжи. Обоснованное направление внимания на риски не является запугиванием. Несогласие не означает предательство. Несогласие с точками зрения других ни в коем случае не дает право выставлять оппонента в дурном свете. На неудобные вопросы журналиста не обязательно отвечать, если не можете или не хотите, но нельзя запрещать спрашивать. Иначе Эстония уже не была бы среди чемпионов свободной прессы. В кратких новостях, конечно, не следовало бы отражать мнение, факт и комментарий явно выдернутыми из контекста. Это также чувство ответственности журналистов, которое сохраняет нас среди чемпионов свободной журналистики.
2-я глава Конституции Эстонии особенно четко отведена демократическим ценностям. Это связь, которая держит всех нас в едином пространстве ценностей с нашими союзниками. Это основополагающий текст Эстонского государства, который доказывает всему миру нашу принадлежность свободной Европе. Это текст, который является святым для всех, кто служит Эстонской Республике, будучи чиновником, политиком, военнослужащим Сил обороны, полицейским, учителем, врачом, журналистом, художником. Это текст, без которого наше государство не было бы свободным, без которого люди в нашей стране не были бы свободными. И этот текст также служит нашей гарантией безопасности.
Идея Конституции живет, если будучи гражданами и патриотами Эстонии мы придерживаемся демократических ценностей и позволяем другим их придерживаться.
Перед Конституцией равны все мировоззрения до тех пор, пока они не вступают в противоречие с общими правами и свободами, приведенными в Конституции. Носители любого мировоззрения приветствуются, чтобы участвовать в политическом процессе и бороться за места в Рийгикогу.
Попав сюда, каждый член Рийгикогу остается свободным в своем мандате и может исходить из Конституции и собственного компаса ценностей.
В случае противоречия между двумя последними, безусловно, действует Конституция.
То, что сегодня происходит в нашем государстве, является работающим демократическим процессом. С демократией в Эстонии нет ничего неправильного. Была ответственность избирателя собрать новый состав Рийгикогу, и избиратель это сделал. Выборы прошли, победитель определился, партии вольны обсуждать возможное сотрудничество в рамках правительства, и каждый член Рийгикогу может оценивать кандидатов в премьер-министры.
Как у президента у меня нет права оценивать, какой могла бы быть поддержка членов Рийгикогу тому или иному кандидату в премьер-министры. Единственный путь выяснить, у кого есть поддержка в Рийгикогу, – это провести ее через зал. Естественно, что поиск поддержки здесь в зале может начать партия, выигравшая выборы.
Сегодня начинает работу XIV созыв Рийгикогу. Все оказались здесь в результате демократических процессов. Эстонская демократия работает. И все же мы должны подумать, почему всего через месяц после выборов большая часть людей чувствует, будто в нашем обществе что-то сломалось? Некоторые вроде как установленные границы больше не действуют. И вопрос заключается не в мировоззренческих точках зрения, а зачастую в элементарной вежливости и в уважении – друг к другу и народу.
Да, у нас нет кризиса демократии. Выборы и последующее за ними находятся в процедурном соответствии с Конституцией и демократическими ценностями. И все же кризис налицо. Описанные в Конституции свободы и ценности, а также их защитники подвергаются нападкам под разными предлогами. Атакуют и тех, кто по своей работе стоит на защите ценностей и свобод. Высмеиваются и те, кто будучи гражданином берет слово, чтобы хранить наши свободы и ценности. Порой глумятся и посмеиваются над теми, кто чувствует, что имеющиеся направления не соответствуют их потребностям, и поэтому скептически относится также к свободам и ценностям. Если мы этому позволим усугубиться, то вскоре и наша демократия окажется в кризисе. Но тогда будет уже поздно.
Что же делать? Прежде всего, быть примером. И чтобы вам легче было быть примером, позвольте мне в заключение одно небольшое личное воспоминание. Оно всегда меня поддерживало, когда я выступала здесь с трибуны, перед комиссией Рийгикогу или фракцией, в качестве Президента Республики или в какой-либо иной роли.
В 1999 году один министр выступил перед Рийгикогу с планом, в который он сам искренне верил и который был, по его мнению, необходим, чтобы в Эстонии лучше шли дела. Обсуждение здесь в зале получилось не слишком конструктивным. Возможно, сам план был плохой (кто это уже помнит!), но министр был огорчен не потому, что его план не приняли. Он чувствовал, что весь зал набросился с критикой на него, на человека, а не на его план. Под вопрос были поставлены его рассудок и даже внешность.
Обсуждая предложение, тогдашний министр социальных дел Эйки Нестор сказал: смотрите, друг, и запомните одну вещь навсегда или хотя бы до тех пор, пока вы являетесь министром в Эстонской Республике. Поскольку это очень важно, если не самая важная вещь. А именно – с трибуны Рийгикогу вы всегда говорите со своим народом. Не только с этим залом. Не с тем человеком, который задал вопрос. Не только с тем человеком, который здесь, спрашивая в зале, над вами подшутил или оскорбил вас или даже прокомментировал форму вашего носа. С этой трибуны говорят со своим народом и только с ним.
Старого хиппи сегодня здесь нет, здоровья ему на Хийумаа. Но спасибо вам, Эйки, я уверена, что многие присутствующие в зале помнят данный вами урок, связанный с болью и силой представительской демократии, который помог будучи в Рийгикогу представлять весь народ и отсюда с трибуны говорить со всем народом.
Желаю силы в работе, уважения друг к другу и к нашему народу!