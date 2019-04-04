Госпредприятия выплатят почти 129 млн евро дивидендов

Общая сумма дивидендов, который выплачивают госкомпании, снизилась почти на 31 млн евро по сравнению с прошлым годом, когда компании перечислили в госбюджет более 159 млн евро. Это связано с тем, что в прошлом году перед тем, как выйти на биржу госкомпания Tallinna Sadam заплатила в виде дивидендов рекордные 105 млн евро, пишет rus.err.ee.