Россия догнала Конго, Эстония топчется на месте

В лидирующей тройке без изменений: Бельгия, Франция и Бразилия. Сборная Германии после летнего провала на ЧМ-2018 очень хочет вернуться в топ-10 сборных, на данный омент подопечные Йоахима Лева - 13-я сборная мира, улучшив свой результат прошлого месяца на три позиции.

Сборная России поднялась на четыре строчки и занимает 46-е место, имея столько же очков, сколько сборная ДР Конго – по 1425.