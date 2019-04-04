Россия догнала Конго, Эстония топчется на месте

ФИФА опубликовала рейтинг сборных по состоянию на 4 апреля.
В лидирующей тройке без изменений: Бельгия, Франция и Бразилия. Сборная Германии после летнего провала на ЧМ-2018 очень хочет вернуться в топ-10 сборных, на данный омент подопечные Йоахима Лева - 13-я сборная мира, улучшив свой результат прошлого месяца на три позиции.
Сборная России поднялась на четыре строчки и занимает 46-е место, имея столько же очков, сколько сборная ДР Конго – по 1425.
Сборная Эстонии осталась на 96-м месте, расположившись между командами Кыргызстана и Иордании. Команды Литвы и Латвии расположились как на карте - по соседству. Литва 132-я, Латвия 133-я в мировом рейтинге.