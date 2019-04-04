Чт, 4.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп

Россия догнала Конго, Эстония топчется на месте

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(180701) -- MOSCOW, July 1, 2018 (Xinhua) -- Artem Dzyuba of Russia celebrates scoring during the 2018 FIFA World Cup round of 16 match between Spain and Russia in Moscow, Russia, July 1, 2018.(Xinhua/Wang Yuguo) - Wang Yuguo -//CHINENOUVELLE_XxjpseE000321_20180701_MUPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/1807020928

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

ФИФА опубликовала рейтинг сборных по состоянию на 4 апреля.

В лидирующей тройке без изменений: Бельгия, Франция и Бразилия. Сборная Германии после летнего провала на ЧМ-2018 очень хочет вернуться в топ-10 сборных, на данный омент подопечные Йоахима Лева - 13-я сборная мира, улучшив свой результат прошлого месяца на три позиции.

Сборная России поднялась на четыре строчки и занимает 46-е место, имея столько же очков, сколько сборная ДР Конго – по 1425.

Сборная Эстонии осталась на 96-м месте, расположившись между командами Кыргызстана и Иордании. Команды Литвы и Латвии расположились как на карте - по соседству. Литва 132-я, Латвия 133-я в мировом рейтинге.

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