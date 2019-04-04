Фотоновость: член EKRE, принося присягу в Рийгикогу, показал нацистский жест?

Каалеп показал в Рийгикогу жест, который считается символом превосходства белой расы. Этот же жест, правда, в перевернутом виде, показал в суде и Брентон Таррант, убивший в Новой Зеландии 50 человек.

Жест, показанный Каалепом, можно истолковать и в контексте символов, которыми пользуются аквалангисты: он означает, что все в порядке. Однако с учетом взглядов Каалепа и его тесных взаимосвязей с праворадикалами, возникает вопрос, по какой причине он использовал символ, который трактуется так неоднозначно.

Знак ОК как символ превосходства белой расы используется для обозначения англоязычного словосочетания «white power», то есть белая власть. Три поднятых пальца образуют букву W, а если посмотреть с обратной стороны, то можно разглядеть букву P.