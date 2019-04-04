Кучеров, Василевский и "Тампа-Бэй" едва не стали жертвами авиакатастрофы

Выиграв регулярный чемпионат НХЛ, хоккеисты "Тампы" отправились в небольшой отпуск в Майами. По возвращении с курорта праздничное настроение команды было испорчено, когда один из моторов самолета, на котором летели хоккеисты банальным образом взорвался.

По словам представителям команды Боба Маккензи, неясно: стала ли причиной взрыва залетевшая в мотор птица или же мотор взорвался из-за поломки. Маккензи сказал, что команда пережила достаточно неприятный промежуток времени, пока самолет летел обратно в аэропорт Майами и экстренно там приземлился. По приземлении руководство "Тампы" заказало междугородний автобус, на котором отказавшаяся лететь команда добиралась до родных краев четыре с половиной часа.