Чт, 4.04.2019
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  • Кучеров, Василевский и "Тампа-Бэй" едва не стали жертвами авиакатастрофы

Кучеров, Василевский и "Тампа-Бэй" едва не стали жертвами авиакатастрофы

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Никита Кучеров в серии против New York Islanders.

ФОТО: Kim Klement/USA TODAY Sports

Хоккеисты "Тампа-Бэй" за которую выступают российские легионеры Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев, при перелете из Майами пережили несколько неприятных минут: поднявшись в воздух у самолета команды начались серьезные неполадки, передает Postimees.

Выиграв регулярный чемпионат НХЛ, хоккеисты "Тампы" отправились в небольшой отпуск в Майами. По возвращении с курорта праздничное настроение команды было испорчено, когда один из моторов самолета, на котором летели хоккеисты банальным образом взорвался.

По словам представителям команды Боба Маккензи, неясно: стала ли причиной взрыва залетевшая в мотор птица или же мотор взорвался из-за поломки. Маккензи сказал, что команда пережила достаточно неприятный промежуток времени, пока самолет летел обратно в аэропорт Майами и экстренно там приземлился. По приземлении руководство "Тампы" заказало междугородний автобус, на котором отказавшаяся лететь команда добиралась до родных краев четыре с половиной часа.

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