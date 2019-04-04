Страховая компания решила порадовать обладателей старых автомобилей

«Страхование каско выручает автовладельца в любой ситуации, и поэтому мы часто видим, как люди меняют свой подержанный исправный автомобиль на новый во избежание рисков, связанных с возрастом транспортного средства. Многие продолжали бы эксплуатировать свой старый автомобиль, но до сих пор для таких транспортных средств не предлагалось дорожного страхования, которое в случае ДТП покрывало бы риск виновника происшествия. Исходя из наличия спроса, мы увидели возможность выхода на рынок с новым продуктом», - пояснил Эркки Сипп, менеджер по продуктам страхования транспортных средств Seesam.

Новую страховку можно приобрести для легковых или легких грузовых автомобилей в возрасте шести лет и старше. Она также будет включать и дорожное страхование.

Если при наличии страхования каско владелец автомобиля может ходатайствовать о возмещении ущерба от ДТП вне зависимости от того, кто является его виновником, и обязательное дорожное страхование обеспечивает возмещение третьей стороне материального ущерба и вреда здоровью, то новая страховка придет на помощь, если клиент сам стал виновником аварии, и ущерб нанесен его собственному транспортному средству.

«Новая страховка покрывает риск ДТП его виновнику, то есть повреждения транспортного средства вследствие столкновения с другим транспортным средством. Страховым случаем является также ДТП с участием пешехода, кроме того, владельцу автомобиля возмещается ущерб, причиненный в результате наезда на крупное дикое животное. В случае ДТП всегда должна быть другая сторона. Поэтому исключением для является ущерб, нанесенный силами природы, или вследствие того, что транспортное средство въехало в канаву на обочине или врезалось в столб. Кроме того, данная страховка не покрывает ущерб от преступных действий», - уточнил Сипп.