Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2014-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
В 2014 году в столичном районе Ласнамяэ вырос ледовый холл Тондираба.
Архитектор: Отть Кадарик, Михкель Тююр, Кадри Тамме (Kadarik Tüür Arhitektid OÜ), 2012–2013. Конструктор: Пааво Пиканд (Civen OÜ), Novarc Group AS. Генеральный подрядчик строительства: Merko Infra AS, Merko Ehitus Eesti AS, 2013–2014. Бетонные работы: Merko Ehitus Eesti AS. Бетонные элементы: E-Betoonelement AS. Бетон: Rudus AS, HC Betoon AS. Опалубка: Peri AS. Блоки из ячеистого бетона: Aeroc AS (теперь: Bauroc AS). Деревянные конструкции: Peetri Puit OÜ.
Премия Эстонского капитала культуры за 2014 год. Лучшее бетонное строение 2014 года. Строитель 2014 года – Ахто Арувяли (Merko Ehitus Eesti AS). Конкурс "Деревянное строение 2014 года" – специальная премия за клееную древесину.
Серый ледовый холл на Ласнамяэском плитняке четко демонстрирует, что спортивные сооружения могут быть стильными и в строительном смысле новаторскими. Вместо привычного металлического ангара было построено солидное здание, красота которого скрывается именно в точности отделки и в честности материалов, а кроме того здание выделяется масштабным использованием бетона и очень хорошим качеством бетонных работ. Премию за использование клееной древесины получила эффектная поддерживающая крышу конструкция с самым большим в Эстонии пролетом и фермами из клееной древесины длиной в 61 метр над центральной ареной на 5840 мест.