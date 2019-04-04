Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2014-й

Серый ледовый холл на Ласнамяэском плитняке четко демонстрирует, что спортивные сооружения могут быть стильными и в строительном смысле новаторскими. Вместо привычного металлического ангара было построено солидное здание, красота которого скрывается именно в точности отделки и в честности материалов, а кроме того здание выделяется масштабным использованием бетона и очень хорошим качеством бетонных работ. Премию за использование клееной древесины получила эффектная поддерживающая крышу конструкция с самым большим в Эстонии пролетом и фермами из клееной древесины длиной в 61 метр над центральной ареной на 5840 мест.