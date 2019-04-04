Чт, 4.04.2019
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Спикером Рийгикогу избрали представителя EKRE Хенна Пыллуааса

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Хенна Пыллуааса избрали спикером парламента.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Рийгикогу в четверг избрал своим спикером представителя Консервативной народной партии (EKRE) Хенна Пыллуааса.

За его кандидатуру проголосовали 55 депутатов, кандидатуру второго претендента на этот пост, социал-демократа Свена Миксера поддержали 45 членов парламента.

В голосовании приняли участие 100 депутатов, еще один — член Isamaa Михаил Лотман в день открытия сессии не присутствовал в зале. Представляющий Центристскую партию депутат Раймонд Кальюлайд выразил протест против привлечения в коалицию партии EKRE.

У Центристской партии, EKRE и Isamaa на троих 57 мандатов из 101.

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