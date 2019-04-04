На ферме крупнейшего производителя яиц в Эстонии нашли сальмонеллу

Действующее под Таллинном в Лоо предприятие Dava Foods, известное, прежде всего, как производитель яиц Eggo, сообщило, что 19 марта на одной из их шести ферм в ходе регулярной проверки была выявлена сальмонелла.

Глава предприятия Владимир Сапожнин сказал, что попадание бактерии в яйца может занять несколько недель, поэтому строгий контроль помог выявить бактерию до заражения яиц. «Результаты дополнительной проверки яиц оказались негативными», - отметил он.

Сапожнин подчеркнул, что потребители могут не беспокоиться, поскольку после взятия пробы яйца с фермы никуда не рассылали и не продавали. «Кроме того, были взяты пробы со всех ферм DAVA Foods Estonia, с яиц, экскрементов кур и с сортировочных и упаковочных устройств. Все анализы оказались негативными, то есть чистыми», - отметил он.

По словам Сапожнина, сейчас главная задача - безопасность потребителей, для этого ведется сотрудничество с Ветеринарно-пищевым департаментом.

«Мы постоянно с ними общаемся, чтобы выяснить возможную причину возникновения сальмонеллеза», - сказал Сапожнин.

Он уточнил, что заражение обнаружили только на одной ферме. «Все наши фермы стоят отдельно друг от друга, Яйца складируются отдельно», - сказал Сапожнин.