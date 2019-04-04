Чт, 4.04.2019
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Вице-спикерами Рийгикогу стали Хелир-Вальдор Сеэдер и Сийм Каллас

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Uus riigikogu annab ametivande

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Первым заместителем спикера Рийгикогу депутаты парламента избрали в четверг лидера партии "Отечество" Хелира-Вальдора Сеэдера и вторым вице-спикером — представителя Партии реформ Сийма Калласа.

За Сеэдера проголосовали 55 депутатов, за кандидатуру Сийма Калласа — 44 члена Рийгикогу.

Один бюллетень оказался недействительным.

В голосовании приняли участие 100 депутатов, еще один, член "Отечества" Михаил Лотман, в день открытия сессии не присутствовал в зале. Представляющий Центристскую партию депутат Раймонд Кальюлайд выразил протест против привлечения в коалицию партии EKRE.

У Центристской партии, EKRE и "Отечества" на троих 57 мандатов из 101.

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