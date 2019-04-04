Вице-спикерами Рийгикогу стали Хелир-Вальдор Сеэдер и Сийм Каллас

В голосовании приняли участие 100 депутатов, еще один, член "Отечества" Михаил Лотман, в день открытия сессии не присутствовал в зале. Представляющий Центристскую партию депутат Раймонд Кальюлайд выразил протест против привлечения в коалицию партии EKRE.