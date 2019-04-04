Вице-спикерами Рийгикогу стали Хелир-Вальдор Сеэдер и Сийм Каллас

Первым заместителем спикера Рийгикогу депутаты парламента избрали в четверг лидера партии "Отечество" Хелира-Вальдора Сеэдера и вторым вице-спикером — представителя Партии реформ Сийма Калласа.
За Сеэдера проголосовали 55 депутатов, за кандидатуру Сийма Калласа — 44 члена Рийгикогу.
Один бюллетень оказался недействительным.
В голосовании приняли участие 100 депутатов, еще один, член "Отечества" Михаил Лотман, в день открытия сессии не присутствовал в зале. Представляющий Центристскую партию депутат Раймонд Кальюлайд выразил протест против привлечения в коалицию партии EKRE.
У Центристской партии, EKRE и "Отечества" на троих 57 мандатов из 101.