Юку-Калле Райд: советы президенту перед экспедицией в Москву

Главный редактор газеты KesKus и ведущий радиостанции JUKU Юку-Калле Райд дал в Postimees несколько советов президенту Керсти Кальюлайд перед визитом в Москву.
«Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел». Венедикт Ерофеев «Москва-Петушки».
О, достопочтенная! Прежде всего, я благодарю Вашу канцелярию, которая в лице Тийта Рийсало неожиданно – но все же приятно – сделала мне предложение написать письмо с пожеланиями о том, как попасть в Москву, что там делать и как нужно себя вести, чтобы Вы не попали в разные неприятности. Поскольку у Канцелярии мало времени, попросили сделать это покороче.
Начнем тогда с начала.
В плане конспирации нужно, конечно, забронировать билеты на самолет, хотя – как все мы знаем – в Москву придется ехать поездом. Это более надежный вариант, чем самолет или такси, поскольку дорогу проложили уже давно, на ней не удастся совершить ошибочные посторонние маневры, да и спецслужбам угнать поезд сложнее. Благодаря этому, пока духовой оркестр, ожидая вас в Шереметьево, будет бесцельно тосковать, а дирижер - отсыпаться от своего повседневного похмелья, Вы выиграете несколько полезных часов, о которых ниже. Они не догадаются об этой идее с поездом.
Должен сразу уточнить, что в поезде Таллинн-Москва на эстонской стороне алкоголь вообще не продают. Сердечно советую пройти через магазин подарков, расположенный напротив трамвайной остановки, поскольку хорошим людям так и так нужно привезти гостинцев. Что там купить – спросите уже или у офицера для поручений, или у кого-то другого из находящихся рядом с вами специалистов. На всякий случай, конечно, купите на одну больше, чтобы сопровождающему Вас контингенту и Вам самой не стало скучно, пока вы будете добираться до границы – чтобы глубокий интерес к восточному блоку, шпионское общение и нормальный градус путешествия не накрыл смыкающий глаза сон.
Меню в поезде говенное. Лучше днем ранее договориться с Рийсало, чтобы он завернул в газетку гриль-курицу и взял с собой крутые яйца. Но в ресторан все же стоит сходить, чтобы завязать новые дипломатические знакомства и картировать – какого черта они вообще таскаются в эту Москву? Заодно нужно вежливо и до конца выслушать байки попутчиков о родственниках, семейном положении и должности, где они получают слишком маленькую зарплату и узнать какого сорта сыр без пальмового масла они захватили с собой из Эстонии. Широкий кругозор кроется в пустоте, хотя, все же в общих деталях.
Когда граница пройдена, начинают продавать и в поезде, но только некрепленое. Из этого не нужно делать выводов, это такая временная политика, поскольку в каждой стране есть свой «карманный Осиновский». Пристойно иметь хорошее настроение и пить за мир во всем мире, а также за осуждение всех фашистов, поскольку уже пришло время понять.
Поскольку батальон шпионов Путина хорошо развит, можно все же предположить, что на перроне Ленинградского вокзала бродит парочка дежурных шпионов, просто с точки зрения подстраховки, мол, вдруг кто-то да появится, и вдруг можно будет доложить. Тут с радостью могу предложить в распоряжение г-на Рийсало классический и гениальный трехгранный ключ, которым можно открыть противоположную от перрона дверь тамбура, да и вообще все двери поездов и электрошкафов на территории Российской Федерации. Мне такой важный ключ продал один гражданин России когда-то давно за сущие копейки и плитку калевского шоколада – а открыть электрический шкаф Вам может потребоваться в том случае, если сядет аккумулятор. Путь Рийсало положит в сумку парочку проводов.
Когда Вы таким образом побредете со своей компанией по рельсам, сбоку сразу будет перрон электричек, под которым разумно пролезть и найти дырку в ограждающем железную дорогу заборе, которая там имеется со времен постройки. Дальше ситуация должна развиваться таким образом, что вы позвоните мне из будки продавщицы кваса и я отправлю к Вам Вадика, который знает, что делать. Прежде всего, Вадик отведет вас в очень важный центр обмена внешней торговли, там у нас имеется свой человек. Центр находится на Грузинской, 26 и там продается эстонское самодельное пиво. Пароль - «Ярослав», после чего вам покажут похожего на хипстера чиновника, но не показывайте, что вы встревожены. Это – конспирация. Бородатый чиновник незамедлительно предоставит вам подпольный отчет о самых продаваемых сортах – сколько бутылок того или другого эстонского пива ушло за последние три года. Было бы вежливо после внести его в списки награждаемых орденами.
Заодно он предоставит Вам материалы, куда пойти, чтобы Вам выдали материлы, как узнать президента Путина, в надежде на встречу с которым вы и поехали. Путин не бог весть какого роста, и не обязательно бросится в глаза в первого взгляда, поэтому информация могла бы пригодиться. Бородач посадит Вас с машину Тамары, на которой вы отправитесь в джаз-бар Макаревича, где старый мастер исполнит вам одну из известных песен «Машины времени», а чтобы он Вас узнал, нужно подать знак - не аплодировать. Теперь Макаревич подойдет к Вам и покажет фото, в правом углу которого изображен господин Путин во всем своем интеллектуальном росте. Дальше Вы могли бы познакомиться с замечательной грузинской кухней Макаревича, а после к Вам подойдет один ассистент и отведет Вас к воротам Спасской башни - оттуда до Кремля уже рукой подать.
К этому времени Вас уже начнут серьезно искать, посол будет что-то бормотать, Медведев пребывать в полном замешательстве, а у президента России потечет ботокс из щек. Скажу Вам честно – выслушайте нагоняющего туман президента и только тогда потребуйте вернуть регалии Константина Пятса, Сетумаа и Крым. Это в итоге подействует ему на нервы, он точно перевернет стакан с чаем из золота и прикажет составить пресс-сообщение о том, что фашисты опять выставляют черт знает какие неверные требования и не хотят понять особой роли России в прошлом и будущем земного шара.
Именно в этот момент вы поймете, насколько великой идеей быть поехать в Москву.
А что касается дороги домой, то она пройдет описанным выше способом, только в обратном порядке.
PS. Ключи от дверей позже оставьте Рийсало, я знаю его друга, который после вернет их мне.
PPS. Можете мне привезти – если будет время, желание и позволит кошелек - пачку армянских сигарет.