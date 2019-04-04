Юку-Калле Райд: советы президенту перед экспедицией в Москву

«Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел». Венедикт Ерофеев «Москва-Петушки».

О, достопочтенная! Прежде всего, я благодарю Вашу канцелярию, которая в лице Тийта Рийсало неожиданно – но все же приятно – сделала мне предложение написать письмо с пожеланиями о том, как попасть в Москву, что там делать и как нужно себя вести, чтобы Вы не попали в разные неприятности. Поскольку у Канцелярии мало времени, попросили сделать это покороче.

Начнем тогда с начала.

В плане конспирации нужно, конечно, забронировать билеты на самолет, хотя – как все мы знаем – в Москву придется ехать поездом. Это более надежный вариант, чем самолет или такси, поскольку дорогу проложили уже давно, на ней не удастся совершить ошибочные посторонние маневры, да и спецслужбам угнать поезд сложнее. Благодаря этому, пока духовой оркестр, ожидая вас в Шереметьево, будет бесцельно тосковать, а дирижер - отсыпаться от своего повседневного похмелья, Вы выиграете несколько полезных часов, о которых ниже. Они не догадаются об этой идее с поездом.

Должен сразу уточнить, что в поезде Таллинн-Москва на эстонской стороне алкоголь вообще не продают. Сердечно советую пройти через магазин подарков, расположенный напротив трамвайной остановки, поскольку хорошим людям так и так нужно привезти гостинцев. Что там купить – спросите уже или у офицера для поручений, или у кого-то другого из находящихся рядом с вами специалистов. На всякий случай, конечно, купите на одну больше, чтобы сопровождающему Вас контингенту и Вам самой не стало скучно, пока вы будете добираться до границы – чтобы глубокий интерес к восточному блоку, шпионское общение и нормальный градус путешествия не накрыл смыкающий глаза сон.

Меню в поезде говенное. Лучше днем ранее договориться с Рийсало, чтобы он завернул в газетку гриль-курицу и взял с собой крутые яйца. Но в ресторан все же стоит сходить, чтобы завязать новые дипломатические знакомства и картировать – какого черта они вообще таскаются в эту Москву? Заодно нужно вежливо и до конца выслушать байки попутчиков о родственниках, семейном положении и должности, где они получают слишком маленькую зарплату и узнать какого сорта сыр без пальмового масла они захватили с собой из Эстонии. Широкий кругозор кроется в пустоте, хотя, все же в общих деталях.

Когда граница пройдена, начинают продавать и в поезде, но только некрепленое. Из этого не нужно делать выводов, это такая временная политика, поскольку в каждой стране есть свой «карманный Осиновский». Пристойно иметь хорошее настроение и пить за мир во всем мире, а также за осуждение всех фашистов, поскольку уже пришло время понять.