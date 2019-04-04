Картина дня: первый день нового состава Рийгикогу, смерть Георгия Данелии и интервью с послом РФ

Блог: члены нового созыва Рийгикогу принесли должностную присягу

Сегодня состоялось первое заседание XIV созыва Рийгикону. Было избрано правление парламента. Читать далее... Спикером Рийгикогу избрали представителя EKRE Хенна Пыллуааса. Вице-спикерами Рийгикогу стали Хелир-Вальдор Сеэдер и Сийм Каллас.

Президент - депутатам Рийгикогу: свобода слова не оправдывает лжи

Rus.Postimees публикует перевод речи Президента Республики Керсти Кальюлайд на открытии сессии Рийгикогу 4 апреля 2019 года. Читать далее...

Фотоновость: член EKRE, принося присягу в Рийгикогу, показал нацистский жест?

Сегодня депутаты XIV созыва Рийгикогу принесли должностную присягу. Член EKRE Руубен Каалеп, привлекший внимание своими ультраправыми взглядами, принося присягу, показал жест, похожий на тот, что показал на суде новозеландский террорист. Читать далее...

Умер режиссер Георгий Данелия

Умер советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия. Ему было 88 лет. Читать далее...

Посол России: рассчитываю, что президент Эстонии сможет посмотреть на Москву незашоренным взглядом

«Сожалею, что Юри Ратас в прошлом году не поехал в Россию», - заявил в интервью Rus.Postimees глава российской дипмиссии в Эстонии Александр Петров и добавил: «Хотелось бы, чтобы пребывание президента Эстонии в Москве стало своего рода отправной точкой в наших двусторонних отношениях на новом этапе». Читать далее...

На ферме крупнейшего производителя яиц в Эстонии нашли сальмонеллу

В одном из курятников крупнейшего производителя яиц в Эстонии Dava Foods Estonia AS обнаружили сальмонеллу. На предприятии заверили, что ни одно яйцо с зараженной фермы не дошло до магазинов и потребителей. Читать далее...

В будущей коалиции делят портфели: смотрите, кто может занять министерские посты

Финал коалиционных переговоров близок: вчера до поздней ночи центристы, отечественники и консерваторы обсуждали распределение министерских портфелей и высоких постов. Читать далее...

Марина Кальюранд: русскоязычные центристы сбежали от решающего голосования

"Cлучилось то, что я и предсказывала: избранные в Рийгикогу русскоязычные центристы предали своих избирателей", - считает дипломат Марина Кальюранд (СДПЭ). Читать далее...

Михаила Кылварта утвердили кандидатом на пост мэра Таллинна