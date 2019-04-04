Подавшее в четверг в отставку правительство продолжит работу до назначения нового кабмина

Возглавляемое лидером центристов Юри Ратасом правительство в четверг, после того как было избраны руководящие органы обновленного состава парламента Эстонии, подало в отставку.
Премьер-министр Юри Ратас в четверг сообщил об отставке правительства и выразил благодарность уходящим членам кабинета министров.
Вместе с тем, правительство в его нынешнем составе продолжит работу до тех пор, пока не будет утверждено новое правительство.
Последние три недели Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и "Отечество" ведут коалиционные переговоры по формированию правительства большинства. Участники переговоров обещали обнародовать имена кандидатов в министры в предстоящую субботу.
В то же время президент Керсти Кальюлайд заверила, что в пятницу обратится к выигравшей выборы 3 марта Партии реформ с предложением о формировании правительства.