Чт, 4.04.2019
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Подавшее в четверг в отставку правительство продолжит работу до назначения нового кабмина

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Рийгикогу.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Возглавляемое лидером центристов Юри Ратасом правительство в четверг, после того как было избраны руководящие органы обновленного состава парламента Эстонии, подало в отставку.

Премьер-министр Юри Ратас в четверг сообщил об отставке правительства и выразил благодарность уходящим членам кабинета министров.

Вместе с тем, правительство в его нынешнем составе продолжит работу до тех пор, пока не будет утверждено новое правительство.

Последние три недели Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и "Отечество" ведут коалиционные переговоры по формированию правительства большинства. Участники переговоров обещали обнародовать имена кандидатов в министры в предстоящую субботу.

В то же время президент Керсти Кальюлайд заверила, что в пятницу обратится к выигравшей выборы 3 марта Партии реформ с предложением о формировании правительства.

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