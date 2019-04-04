Фото: дома на зависть всем соседям

В Соединенных Штатах Америки на архипелаге Сан-Хуан, в порту с литературным названием Friday -"Пятница"- пришвартован этот плавучий дом.

Фото: ФОТО: www.curbed.com

Вы, конечно, понимаете, что речь не идет о типовом строении: в этом доме все особенное.

Фото: ФОТО: www.curbed.com

Местность, в которой находится этот домик, является очень популярной: здесь проводят летние отпуска и каникулы, купаются и загорают. Плавучий дом - идеальное решение для тех, кто не любит ухаживать за садом и стричь газон. Кругом вода - и никаких проблем!

Площадь дома - 60 м2: спальня, гостиная, ванная, библиотека, солярий, кухня. Пространства в нем явно недостаточно.

Фото: ФОТО: www.curbed.com

Фото: ФОТО: www.curbed.com

Есть и маленькая терраса, где можно отдохнуть на воздухе среди грядок с пряными растениями. На втором этаже тоже есть терраса, на которой можно отлично загорать.

Фото: ФОТО: www.curbed.com