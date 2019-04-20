Фото: три очень красивых и очень маленьких сада

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Уитни Ли Моррис удалось создать уют во дворике принадлежащего ей маленького дома: грядки с пряными травами, удобная садовая мебель. Благодаря хорошему климату это даже не сад, а еще одна комната.

ФОТО: smallspotgardens.com

Во дворе дома молодой семьи находится бывший сарай, превращенный в домашний офис. В саду можно найти разнообразные растения - и декоративные, и съедобные.

ФОТО: andrewgrossman.com