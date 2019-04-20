Сб, 20.04.2019
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Фото: три очень красивых и очень маленьких сада

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ФОТО: www.tinycanalcottage.com/

Благоустроить маленький сад бывает сложнее, чем большой: слишком много хочется вместить на небольшую площадь. Хозяевам этих трех садиков удалось создать красивый ландшафт на крошечном участке.   

1. Крошечный садик в Калифорнии

 tinycanalcottage.com

ФОТО: www.tinycanalcottage.com/

Уитни Ли Моррис удалось создать уют во дворике принадлежащего ей маленького дома: грядки с пряными травами, удобная садовая мебель. Благодаря хорошему климату это даже не сад, а еще одна комната.  

2. Садик в Сан-Франциско

ФОТО: smallspotgardens.com

Во дворе дома молодой семьи находится бывший сарай, превращенный в домашний офис. В саду можно найти разнообразные растения - и декоративные, и съедобные. 

3. Тайный сад на Род-Айленде

ФОТО: andrewgrossman.com

В центре этого сада - деревянная романтичная мебель, и растения только декоративные. Ничего съедобного здесь не выращивают. 

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