Что такое home staging и как с его помощью продать квартиру дороже?

Есть такое англоязычное понятие - home staging, которое вошло в русский язык без перевода. Хоум-стейджинг — это наука о превращении убитого жилья в приятное, обычного — в великолепное, неликвидного — в востребованное. Это наука о том, как правильно подготовить недвижимость к продаже или аренде.

В общем и целом мы все прекрасно понимаем, как сделать квартиру более привлекательной. Но что именно надо изменить в каждой конкретной квартире (комнате, доме, офисе), чтобы с минимальными вложениями и за минимальное время сделать ее максимально дорогой и ликвидной? Почему такая простая мысль — привести в порядок квартиру перед продажей — не приходит в голову очень многим собственникам недвижимости?

Причин множество, но основные — лень и непонимание законов рынка.

Вроде бы небрежно брошенный на диван плед создает иллюзию присутствия хозяина квартиры. notar.se ФОТО: Фото: notar.se

Понятие home staging придумала Барб Шварц, риэлтор из американской глубинки в 1970-е годы. Она же стала первым в мире практикующим стейджером. Этой методикой отлично владеют, например, шведские маклеры по недвижимости, ведь успешно продавать — целое искусство, от которого выигрывают и продавцы, и покупатели.

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В своей практике маклерам приходится регулярно сталкиваться с выставленными на продажу объектами, которые месяцами не могут найти покупателя, а другие продаются в считанные недели или даже дни. И дело не в завышенной цене!

Staging переводится с английского как «представление», «постановка». Мы как бы помещаем дом или квартиру на сцену, одеваем в лучшую одежду, выставляем правильный свет… и представляем покупателю!

Хоум-стейджинг — это не дизайн, не ремонт и не украшение квартиры. Стейджинг — это ее предпродажная подготовка. Данные понятия имеют что-то общее по форме, но по сути это совершенно разные вещи!

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Судите сами:

Дизайн — это создание уникального интерьера, который отразит и подчеркнет вашу индивидуальность и будет максимально соответствовать вашим личным вкусам и характеру.

Стейджинг — это создание универсального интерьера, который спрячет вашу индивидуальность и будет максимально соответствовать усредненным вкусам и ожиданиям покупателей.

Хороший ремонт никогда не окупается при продаже квартиры. Грамотный стейджинг окупается многократно.

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Украшение квартиры — это добавление декора и аксессуаров, которые привлекают к себе внимание и делают интерьер более интересным. Стейджинг — удаление лишних (но не всех!) аксессуаров, которые отвлекают внимание от достоинств квартиры и рождают у покупателя совершенно ненужные для покупки мысли и ассоциации. Это вовсе не значит, что аксессуары были безвкусны и плохо смотрелись! Они просто мешали продаже.