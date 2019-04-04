Вице-президент Huawei объяснил, почему P30 Pro не стал лучшим смартфоном по качеству видео

Однако за качество видео новинка получила 97 баллов, что не только не является рекордным результатом, а еще и на 1 балл меньше, чем у P20 Pro, пишет ixbt.com.

Как сообщает источник, вице-президент Huawei Ли Сяолун (Li Xiaolong) объяснил эту ситуацию. Он заявил, что специалисты DxOMark считают, что разрешение 4K существенно улучшает качество видео, но при этом сама компания считает иначе, и в P30 Pro разрешение съемки видео по умолчанию — Full HD.