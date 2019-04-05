Брюс Уиллис выставил на продажу дом на острове

Объект находится на острове Parrot Cay, входящем в структуру архипелага Теркс и Кайкос (юрисдикция Великобритании). Стоимость элитной недвижимости составляет 33 миллиона долларов. Если сумма сделки будет такой же, как заявленная стоимость, это станет рекордом для рынка недвижимости архипелага. Действующим рекордом является сделка по продаже имения Oliver's Cove. Она была заключена три года назад, сумма составила 27,5 миллиона долларов.

Остров Parrot Cay — один из райских уголков планеты, где обустраивают свои родовые гнезда представители крупного бизнеса, политической и творческой элиты. Всего здесь находится порядка 12 частных поместий. Владельцами большинства из них являются мировые знаменитости — известная актриса Кристи Бринкли, модельер и успешная бизнесвумен Донна Каран и другие.

Брюс Уиллис приобрел на острове участок под застройку 19 лет назад. Спустя четыре года он завершил строительство пляжного дома. В прошлом году в здании была проведена масштабная реконструкция и ремонт.

Дом выполнен в азиатском стиле, общая площадь помещений составляет 1250 квадратных метров. В главном здании имеется пять спален, еще две есть в дополнительных пристройках и три — в гостевых домиках, расположенных на территории. На прилегающем участке есть павильон для занятия йогой, игровая площадка для детей, площадка для пляжного волейбола.