Окружной суд: центристы должны заплатить в госказну более 100 000 евро

Кассационную жалобу подать в Государственный суд можно до 6 мая 2019 года, сообщила пресс-секретарь судов Аннели Вилу порталу rus.err.ee.

В феврале 2017 года КНФП сделала Центристской партии предписание, в котором требовала перевести в госбюджет полученные анонимно, а потому запрещенные пожертвования в размере 110 100 евро.

"Началом для производства, в ходе которого выявили неясные обстоятельства при обращении наличных денег, послужил избыток наличных средств в отчетах за 2014 финансовый год партии", - значилось в сообщении КНФП.