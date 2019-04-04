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  • Окружной суд: центристы должны заплатить в госказну более 100 000 евро

Окружной суд: центристы должны заплатить в госказну более 100 000 евро

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Логотип Центристской партии.

ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

В четверг, 4 апреля, Таллиннский окружной суд не удовлетворил апелляцию Центристской партии на решение Таллиннского административного суда в отношении предписания Комиссии по надзору за финансированием партий (КНФП), согласно которому партии надо заплатить в госказну 110 000 евро.

Кассационную жалобу подать в Государственный суд можно до 6 мая 2019 года, сообщила пресс-секретарь судов Аннели Вилу порталу rus.err.ee.

В феврале 2017 года КНФП сделала Центристской партии предписание, в котором требовала перевести в госбюджет полученные анонимно, а потому запрещенные пожертвования в размере 110 100 евро.

"Началом для производства, в ходе которого выявили неясные обстоятельства при обращении наличных денег, послужил избыток наличных средств в отчетах за 2014 финансовый год партии", - значилось в сообщении КНФП.

В декабре 2017 года Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу Центристской партии, которая оспорила предписание КНФП.

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