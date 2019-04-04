Судья выходного дня: местные власти ищут желающих время от времени работать в суде

- Можно ли сказать, какой типичный срок процесса, как часто проходят заседания?

- Всё по-разному, нет никакого стандарта. Но в среднем, наверное, неделю длится процесс. При этом все подстраиваются друг под друга - учитывается график занятости прокурора, адвоката, судьи, народных судей. Всё это организует секретарь суда. Часто приезжают народные судьи из Йыхви и даже Раквере, поскольку Вируский уездный суд работает на всей этой территории, а в Нарве мало народных судей.

- Вам как-то компенсируется зарплата за то время, на которое вы уходите с основной работы?

- Есть почасовая оплата народных судей. Она исходит из минимальной заработной платы. И плюс работодателю компенсируется время отсутствия работника.

- Какие у вас полномочия в суде?

- Есть председательствующий и два народных судьи, и все обладают равным правом голоса при вынесении приговора. Председательствующий судья, конечно, знает законодательство, поэтому он ведет процесс. Роль народных судей - слушать, внимательно смотреть и потом из своего впечатления, опыта, каких-то чувственных моментов, в совещательной комнате, когда мы собираемся перед вынесением приговора, сказать свое мнение: виновен человек или не виновен?

- Я тяжесть вины тоже обсуждается?

- Всё обсуждается. Потому что, если все чувствуют и понимают, что человек виновен, и доказательная база имеется хорошая, тогда обсуждается срок наказания. В законе дается срок “от” и “до”, например, от пяти лет до пятнадцати. Мы смотрим, какие были решения Госсуда, какая практика по похожим делам.

- А споры в совещательной комнате бывают?

- Бывают. Если народный судья имеет свое особое мнение, он может его отдельно написать, если не согласен с председательствующим. Если оба народных судьи не согласны с председательствующим, у них имеется право писать свой приговор.

- Разбирать серьезные уголовные дела тяжело психологически?

- Для меня, например, тяжело в делах об убийствах и изнасилованиях. Но любой процесс - интересен. Ты получаешь новый опыт, знания.

- Не разочаровываетесь в людях?

- Я - нет. Я много общаюсь с людьми, и у меня есть представление, кто на что способен. Мне бывает их жалко очень… Да, наверное, можно сказать, что чаще бывает жалко подсудимых. Часто они или были брошены всеми, или выросли в детском доме, не ту дорогу выбрали в своей жизни и продолжают совершать преступления, хотя уже имели наказание.

- Народные судьи в Нарве - кто они?

- Есть пенсионеры, есть безработные, есть и юристы. Но, думаю, больше пенсионеров, потому что у них больше свободного времени. Но есть ограничение по возрасту - 70 лет.

- Сейчас вы снова предложите свою кандидатуру?

- Думаю, что да, потому что народных судей по-прежнему не хватает. Бывает, дела надолго откладываются из-за этого. Да и это просто интересно.

- Как по-вашему, насколько вообще важно, что в отправлении правосудия участвуют обычные люди? Может быть, достаточно профессионального судьи?