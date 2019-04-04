Судья выходного дня: местные власти ищут желающих время от времени работать в суде

Городские собрания Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве ищут кандидатов в народные судьи. В Эстонии уголовные дела первой степени тяжести суд обязательно рассматривает в составе одного профессионального судьи и двух народных судей. Народным судьей может стать почти любой гражданин Эстонии, для этого не требуется юридического образования. Но требуется хорошее знание эстонского, из-за чего в Нарве народных судей хронически не хватает.
Представители горожан наравне с юристом
Как пояснили в нарвском горсобрании, закон возлагает на местные власти поиск кандидатов в народные судьи. А дальше уже суд отбирает из кандидатов тех, кто будет участвовать в рассмотрении дел наравне с профессиональным судьей следующие четыре года. Но на практике в Нарве кандидатов всегда гораздо меньше, чем вакансий народных судей. Основной причиной этого считается то, что мало нарвитян знают эстонский язык на требуемом уровне С1. А многие из тех, кто знают, имеют какое-то отношение к правоохранительным органам или властям и, по закону, не могут стать народным судьей.
Не могут стать народными судьями, например полицейские, работники судов и прокуратуры, военные, члены местной управы или правительства Эстонии. С другой стороны, не могут предлагать свои услуги и те, кто ранее были признаны виновными в каком-либо преступлении и те, кого суд считает неподходящими по своим моральным качествам.
Таким образом, вместе с профессиональным судьей участвовать в процессе могут, например, автослесарь или продавец из магазина, которые не имеют никаких юридических знаний. Каждое уголовное дело первой степени тяжести рассматривают один профессиональный судья и два народных судьи, при этом полномочия профессионального и народного судьи практически равны. Виновен подсудимый или нет, они решают голосованием.
Полезно и просто интересно
Одним из народных судей в Нарве последние четыре года является директор городского архива Андрес Кустола. По его словам, именно постоянная нехватка народных судей в Нарве сподвигла его предложить свою кандидатуру, чтобы помочь обществу. Второй причиной стал интерес к юриспруденции.
Андрес Кустола согласился рассказать, как устроена работа народного судьи.
- Какие дела рассматривают народные судьи?
- Только те дела, которые имеют первую степень тяжести, то есть такие, в которых наказание начинается от пяти лет.
- Вас вызывают в суд, когда требуется ваше участие в процессе?
- Когда требуются народные судьи, секретарь суда делает рассылку по народным судьям и приглашает на процесс. Те, кто могут, дают свое согласие. Сначала смотрят, подходят ли эти даты, долгий ли будет процесс… Если человек работающий, как, например, я, нужно обязательно посмотреть, смогу ли я выполнять свои рабочие обязанности и участвовать в суде. Бывают очень затяжные процессы, даже на несколько лет. Тогда ты должен уже свою жизнь подстроить под этот судебный процесс - и отпуск, и все ежедневные дела. Если ты изначально даешь согласие, на каждое судебное заседание ты должен обязательно явиться, потому что заменить народного судью нельзя. Тогда весь процесс должен будет начинаться заново. Если ты был народным судьей в каком-то деле, например, целый год, а потом говоришь, что больше не можешь, то судебное производство начинается с нуля. И поэтому на большие процессы помимо двух народных судей берется еще запасной судья, который тоже участвует в процессе - сидит в зале и слушает.
- Можно ли сказать, какой типичный срок процесса, как часто проходят заседания?
- Всё по-разному, нет никакого стандарта. Но в среднем, наверное, неделю длится процесс. При этом все подстраиваются друг под друга - учитывается график занятости прокурора, адвоката, судьи, народных судей. Всё это организует секретарь суда. Часто приезжают народные судьи из Йыхви и даже Раквере, поскольку Вируский уездный суд работает на всей этой территории, а в Нарве мало народных судей.
- Вам как-то компенсируется зарплата за то время, на которое вы уходите с основной работы?
- Есть почасовая оплата народных судей. Она исходит из минимальной заработной платы. И плюс работодателю компенсируется время отсутствия работника.
- Какие у вас полномочия в суде?
- Есть председательствующий и два народных судьи, и все обладают равным правом голоса при вынесении приговора. Председательствующий судья, конечно, знает законодательство, поэтому он ведет процесс. Роль народных судей - слушать, внимательно смотреть и потом из своего впечатления, опыта, каких-то чувственных моментов, в совещательной комнате, когда мы собираемся перед вынесением приговора, сказать свое мнение: виновен человек или не виновен?
- Я тяжесть вины тоже обсуждается?
- Всё обсуждается. Потому что, если все чувствуют и понимают, что человек виновен, и доказательная база имеется хорошая, тогда обсуждается срок наказания. В законе дается срок “от” и “до”, например, от пяти лет до пятнадцати. Мы смотрим, какие были решения Госсуда, какая практика по похожим делам.
- А споры в совещательной комнате бывают?
- Бывают. Если народный судья имеет свое особое мнение, он может его отдельно написать, если не согласен с председательствующим. Если оба народных судьи не согласны с председательствующим, у них имеется право писать свой приговор.
- Разбирать серьезные уголовные дела тяжело психологически?
- Для меня, например, тяжело в делах об убийствах и изнасилованиях. Но любой процесс - интересен. Ты получаешь новый опыт, знания.
- Не разочаровываетесь в людях?
- Я - нет. Я много общаюсь с людьми, и у меня есть представление, кто на что способен. Мне бывает их жалко очень… Да, наверное, можно сказать, что чаще бывает жалко подсудимых. Часто они или были брошены всеми, или выросли в детском доме, не ту дорогу выбрали в своей жизни и продолжают совершать преступления, хотя уже имели наказание.
- Народные судьи в Нарве - кто они?
- Есть пенсионеры, есть безработные, есть и юристы. Но, думаю, больше пенсионеров, потому что у них больше свободного времени. Но есть ограничение по возрасту - 70 лет.
- Сейчас вы снова предложите свою кандидатуру?
- Думаю, что да, потому что народных судей по-прежнему не хватает. Бывает, дела надолго откладываются из-за этого. Да и это просто интересно.
- Как по-вашему, насколько вообще важно, что в отправлении правосудия участвуют обычные люди? Может быть, достаточно профессионального судьи?
- Я считаю, что народные судьи все-таки нужны. Когда судья работает много лет, у него, конечно, большой опыт, но народные судьи могут привнести что-то новое, увидеть ситуацию по-новому. В тяжелых делах важно, что решение принимает не судья единолично, а три человека.