Эдгар Сависаар взбудоражил российские СМИ своей публикацией об отмене санкций

Публикацию Сависаара в соцсетях перепечатали крупнейшие новостные агентства России, а также такие популярные газеты как «Известия», «Московский комсомолец», Gazeta.ru и «Взгляд». Нейтральную заметку опубликовало также интернет-издание Минобороны России «Звезда», перечисляет Postimees.

Мнение Сависаара не оставили без внимания такие пропагандистские каналы как RuBaltic и Regnum.

«Я прочитал недавно, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные таможней в Ивангороде. На то, чтобы сжечь конфискованную продукцию, потребовалось три месяца. Жаль наших рыбаков, - написал в среду в социальных сетях Эдгар Сависаар. - Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить».

Экономическая газета «Взгляд» выдала в качестве фоновой информации, что на прошлой неделе управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям отчиталось об уничтожении более 70 тонн прибалтийской рыбы. Там же была ссылка на статью 2017 года, в которой говорилось, что Россия преодолела «шпротовую зависимость» от Прибалтики.

Портал Regnum опубликовал едкий комментарий известного российского политолога Михаила Демурина, в котором он щедро разбрасывался обвинениями в адрес Эстонии:

«В заявлении Эдгара Сависаара - вся эстонская местечковость. То, что пришлось сжечь 70 тонн эстонской кильки, - это плохо. Килька - это труд рыбаков, к труду надо относиться с уважением. Вспомним, однако, наблюдали ли мы в течение последних тридцати лет в Эстонии уважение к труду русского человека? К самому русскому человеку?

Не буду перечислять известные факты, скажу лишь, что нет. То, что мы наблюдали, было полностью противоположного свойства: унижение. Но унижают эстонцы сегодня вместе со всем Евросоюзом не только „своих“ русских — они введенными санкциями унижают жителей Крыма, всю нашу страну.

Эдгар Сависаар, при всех его внешне пророссийских высказываниях, - часть той элиты, которая создала в Эстонии нынешний режим сегрегации и ассимиляции, превратила ее в передовой отряд натовской агрессии против нашей страны. И нечего сегодня лить крокодиловы слезы! Он что, не понимает, что президент Эстонии не может и не будет «обсуждать» в Москве введенные Европейским союзом против России санкции? Не знает, что у Кальюлайд нет на это никаких полномочий и что единственное, что она может сделать, так это озвучить известную уничижительную для России позицию ЕС: верните Крым Украине, начнем думать об отмене санкций (но натовские войска от вашей границы не отведем)?

К сожалению, судя по словам пресс-секретаря президента России, ей такая возможность будет предоставлена. И это, повторю, несмотря на всю русофобскую, антироссийскую политику Таллинна. И охота тратить время на пустые разговоры - ведь даже вопрос о правах русских в этой стране ставить поздно: все проиграно».