Хенн Пыллуаас о неоднозначном жесте однопартийца: он выразил свою радость

«Я не могу это никак прокомментировать. Я сам ничего такого не видел. Я не знаю, что это за знак, но так он выразил свою радость», - заявил Пыллуаас. Он отметил, что в конкретном случае надо обратить внимание на слова Каалепа, который объяснил, в каком контексте использовал этот жест, а не придумывать ему другие значения.

«Конечно, возникает вопрос, и я понимаю, что вы в первую очередь обратитесь к Каалепу и получите от него ответ», - добавил он.

Напомним, что Каалеп показал в Рийгикогу знак, который считается символом превосходства белой расы. Этот же знак, правда, в перевернутом виде, показал в суде и Брентон Таррант, убивший в Новой Зеландии 50 человек.

Знак, показанный Каалепом, можно истолковать и в контексте символов, которыми пользуются аквалангисты: он означает, что все в порядке. Однако с учетом взглядов Каалепа и его тесных взаимосвязей с праворадикалами, возникает вопрос, по какой причине он использовал символ, который трактуется так неоднозначно.