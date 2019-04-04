Хенн Пыллуаас о неоднозначном жесте однопартийца: он выразил свою радость

Член EKRE Хенн Пыллуаас, избранный сегодня на первом заседании XIV созыва Рийгикогу спикером, защитил известного своими ультраправыми взглядами однопартийца Руубена Каалепа, который, принося присягу, сделал жест, аналогичный жесту новозеландского террориста на суде.
«Я не могу это никак прокомментировать. Я сам ничего такого не видел. Я не знаю, что это за знак, но так он выразил свою радость», - заявил Пыллуаас. Он отметил, что в конкретном случае надо обратить внимание на слова Каалепа, который объяснил, в каком контексте использовал этот жест, а не придумывать ему другие значения.
«Конечно, возникает вопрос, и я понимаю, что вы в первую очередь обратитесь к Каалепу и получите от него ответ», - добавил он.
Напомним, что Каалеп показал в Рийгикогу знак, который считается символом превосходства белой расы. Этот же знак, правда, в перевернутом виде, показал в суде и Брентон Таррант, убивший в Новой Зеландии 50 человек.
Знак, показанный Каалепом, можно истолковать и в контексте символов, которыми пользуются аквалангисты: он означает, что все в порядке. Однако с учетом взглядов Каалепа и его тесных взаимосвязей с праворадикалами, возникает вопрос, по какой причине он использовал символ, который трактуется так неоднозначно.
Руубен Каалеп заявил Postimees, что это просто знак хорошего настроения. Связь этого знака с ультраправой символикой, по его словам, совершенно произвольна.