Эфиопский «Боинг» мог разбиться после столкновения с птицей, а новая инструкция пилотам не помогла

Сообщается, что обстоятельства катастрофы действительно похожи на те, что привели к падению самолета в Индонезии: катастрофические ситуации начали развиваться после включения новой системы борьбы со сваливанием MCAS, которая получала неверные данные о положении и скорости самолета от сломавшегося датчика, передает NEWSru.

Пилоты эфиопского лайнера распознали проблему и пытались выполнить новую инструкцию Boeing, которая рекомендует пилотам отключить электромотор стабилизатора вместе с системой MCAS, не включать его до окончания полета и управлять стабилизатором вручную с помощью колес.

По одной из версий, которую приводит ABC, MCAS все же включилась из-за повреждения датчика при взлете после столкновения с посторонним предметом или птицей.

По сообщению The Wall Street Journal, экипаж, распознав неполадки со MCAS после взлета, сделал все по инструкции и отключил электромотор стабилизатора. Но стабилизатор при этом не был в нейтральном положении и MCAS снова стала переводить его в режим пикирования, что и привело к катастрофе.

Почему вновь включился электромотор стабилизатора, точно неизвестно. По версии WSJ, экипаж не смог вернуть стабилизатор на место вручную и решил на время включить кнопки на штурвале, и когда MCAS заработала, пилоты с ней не справились. В свою очередь, The Guardian утверждает, что MCAS могла каким-то образом снова включиться сама без участия экипажа.

Boeing 737 МАХ 8 разбился утром 10 марта в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Лайнер направлялся в Найроби и потерпел крушение через шесть минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе 149 пассажиров и восемь членов экипажа - граждане Эфиопии. В числе погибших - выходцы из 35 стран, включая трех россиян.

После крушения 29 октября 2018 года в Индонезии аналогичного самолета, на борту которого находились 189 человек, выяснилось, что при полете в ручном режиме система маневрирования MCAS сама корректирует опасно высокие углы во время полета, опуская нос самолета.