По всей стране произошел сбой в функционировании услуг Telia

Сегодня вечером произошел масштабный сбой в функционировании услуг Telia, у клиентов возникают проблемы как с интернетом, так и со звонками.
Менеджер по связям с общественностью Telia Райго Неудорф сказал, что больше всего проблем наблюдается с использованием услуги мобильной передачи данных, также фиксируются сбои при звонках.
В 19:00 Неудорф обнадежил, что подача услуг восстанавливается.
По сообщению Telia, речь идет об общем сбое, влияющем на всю страну - вышли из строя сети 3G и 4G, эстонские и шведские специалисты занимаются решением этой проблемы.
Фирма приносит свои извинения и рекомендует поменять сеть на 2G и отключить звонки VoLTE. «Мы занимаемся расследованием инцидента, Telia сделает все от себя зависящее, чтобы при первой возможности устранить неполадки», - добавило предприятие.