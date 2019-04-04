По всей стране произошел сбой в функционировании услуг Telia

Менеджер по связям с общественностью Telia Райго Неудорф сказал, что больше всего проблем наблюдается с использованием услуги мобильной передачи данных, также фиксируются сбои при звонках.

В 19:00 Неудорф обнадежил, что подача услуг восстанавливается.

По сообщению Telia, речь идет об общем сбое, влияющем на всю страну - вышли из строя сети 3G и 4G, эстонские и шведские специалисты занимаются решением этой проблемы.