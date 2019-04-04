Шесть мифов о дизельном топливе

Миф 1. Дизельный двигатель создает большее загрязнение СО2.

Факт. Если сравнить бензиновый и дизельный двигатели сопоставимой мощности, выхлоп СО2 у дизельного окажется меньше.

Производители автомобилей и топлива осуществляют масштабные инвестиции, чтобы уменьшить потребление топлива дизельными двигателями и сократить объем выхлопных газов. Улучшены химические и физические свойства дизельного топлива и сегодня оно является гораздо более экологичным. Также уменьшено количество токсичных газов и твердых частиц, выбрасываемых в воздух во время работы дизельного двигателя, и изменены проектные решения моторов. Современные дизельные двигатели сертифицированы в отношении допустимого уровня выбросов независимо от используемого топлива. Все это произошло не в одночасье, а было разработано с пониманием того, что уровень вредных выбросов следует снизить, а показатель потребления топлива на километр должен быть как можно ниже.

Миф 2. У дизеля меньше мощность.

Факт. Современные дизельные двигатели, использующие высококачественное топливо, достаточно мощны, чтобы составить бензиновым двигателям достойную конкуренцию.

Исторически бензиновые двигатели были проще и имели большую мощность, чем сопоставимые дизельные моторы. Важным аспектом этих двигателей также было повышение температуры цилиндра, которая у дизельного двигателя ниже, и, следовательно, его мощность ниже. Однако, современные технологии могут в значительной степени компенсировать эту проблему, и поэтому мощность современных дизельных двигателей улучшилась. Также не стоит забывать о более низком расходе топлива дизельными двигателями и о снижении выбросов CO2, CO, HC и твердых частиц. Кроме того, если бы тяжелые транспортные средства, такие как грузовики, имели бензиновые двигатели, их расход топлива и выбросы CO2 были бы намного выше.

Миф 3. Дизельный двигатель устарел.

Факт. Новые дизельные двигатели основаны на прогрессивной технологии, которая обеспечивает мощность, безопасность и эффективность.

Автомобильная и топливная промышленность продолжает заниматься обновлением дизельных двигателей и топлива, поэтому выбор сегодня следует делать, исходя из потребностей водителя. Фактом является то, что сами по себе бензиновые двигатели не являются ни экономичными, ни экологически чистыми, а также, что они не подходят большим автомобилям. Гибридные двигатели в основном подходят для езды по городу или для поездок на короткие расстояния. Дизельный двигатель, в свою очередь, не лучший выбор для небольших автомобилей и преодоления небольших расстояний. Не существует универсального оптимального решения – все зависит от потребностей человека. Использование в новых двигателях дизельного топлива из возобновляемого сырья может снизить причиняемый автомобилем экологический ущерб.

Миф 4. Сажевый фильтр для дизельного топлива (DPF) создает дополнительные расходы для владельцев дизельных автомобилей.

Факт. Фильтр DPF помогает вычистить из двигателя твердые частицы, а при условии правильного технического обслуживания двигателя и использования качественного топлива также улучшает ходовые качества.