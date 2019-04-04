Шесть мифов о дизельном топливе

Знали ли вы, что поводом для создания дизельного топлива стал мотор, изобретенный в 1892 году Рудольфом Дизелем? Со временем для работы с этим мотором разрабатывали и испытывали разные типы топлива, а о дизеле начало ходить несколько легенд. Наиболее распространенные комментирует руководитель по оптовым продажам Neste Eesti Урмас Куузе.
Миф 1. Дизельный двигатель создает большее загрязнение СО2.
Факт. Если сравнить бензиновый и дизельный двигатели сопоставимой мощности, выхлоп СО2 у дизельного окажется меньше.
Производители автомобилей и топлива осуществляют масштабные инвестиции, чтобы уменьшить потребление топлива дизельными двигателями и сократить объем выхлопных газов. Улучшены химические и физические свойства дизельного топлива и сегодня оно является гораздо более экологичным. Также уменьшено количество токсичных газов и твердых частиц, выбрасываемых в воздух во время работы дизельного двигателя, и изменены проектные решения моторов. Современные дизельные двигатели сертифицированы в отношении допустимого уровня выбросов независимо от используемого топлива. Все это произошло не в одночасье, а было разработано с пониманием того, что уровень вредных выбросов следует снизить, а показатель потребления топлива на километр должен быть как можно ниже.
Миф 2. У дизеля меньше мощность.
Факт. Современные дизельные двигатели, использующие высококачественное топливо, достаточно мощны, чтобы составить бензиновым двигателям достойную конкуренцию.
Исторически бензиновые двигатели были проще и имели большую мощность, чем сопоставимые дизельные моторы. Важным аспектом этих двигателей также было повышение температуры цилиндра, которая у дизельного двигателя ниже, и, следовательно, его мощность ниже. Однако, современные технологии могут в значительной степени компенсировать эту проблему, и поэтому мощность современных дизельных двигателей улучшилась. Также не стоит забывать о более низком расходе топлива дизельными двигателями и о снижении выбросов CO2, CO, HC и твердых частиц. Кроме того, если бы тяжелые транспортные средства, такие как грузовики, имели бензиновые двигатели, их расход топлива и выбросы CO2 были бы намного выше.
Миф 3. Дизельный двигатель устарел.
Факт. Новые дизельные двигатели основаны на прогрессивной технологии, которая обеспечивает мощность, безопасность и эффективность.
Автомобильная и топливная промышленность продолжает заниматься обновлением дизельных двигателей и топлива, поэтому выбор сегодня следует делать, исходя из потребностей водителя. Фактом является то, что сами по себе бензиновые двигатели не являются ни экономичными, ни экологически чистыми, а также, что они не подходят большим автомобилям. Гибридные двигатели в основном подходят для езды по городу или для поездок на короткие расстояния. Дизельный двигатель, в свою очередь, не лучший выбор для небольших автомобилей и преодоления небольших расстояний. Не существует универсального оптимального решения – все зависит от потребностей человека. Использование в новых двигателях дизельного топлива из возобновляемого сырья может снизить причиняемый автомобилем экологический ущерб.
Миф 4. Сажевый фильтр для дизельного топлива (DPF) создает дополнительные расходы для владельцев дизельных автомобилей.
Факт. Фильтр DPF помогает вычистить из двигателя твердые частицы, а при условии правильного технического обслуживания двигателя и использования качественного топлива также улучшает ходовые качества.
Сажевые фильтры используются как на бензиновых, так и на дизельных двигателях, чтобы автомобили меньше загрязняли окружающую среду. Поступающее в двигатель топливо, поддерживает высокую температуру фильтра, чтобы твердые частицы могли полностью выгореть. Качественное дизельное топливо производит меньше твердых частиц, а фильтр DPF дольше остается чистым. Если двигатель правильно обслуживается, сажевый фильтр улучшает ходовые качества автомобиля в краткосрочной и долгосрочной перспективах.
Миф 5. Дизельное топливо замерзает при минусовых температурах.
Факт. Летом и зимой на заправках продается разное дизельное топливо. Зимнее дизельное топливо выдерживает даже самые сильные морозы.
Эстонский климат изменчив, но не непредсказуем. Зимой на заправках продается арктическое дизельное топливо, которое выдерживает морозы до -26 градусов, а Neste Pro Diesel даже до -37 градусов. Летом же продается дизельное топливо, которое подходит для использования в плюсовую температуру. Осенью и весной предлагается так называемое переходное топливо с уровнем морозоустойчивости до -20 градусов. Дизельные двигатели не вызывают проблем при низких температурах, если использовать подходящее сезонное топливо и в целом поддерживать автомобиль в хорошем техническом состоянии.
Миф 6. При использовании дизельного топлива из возобновляемого сырья перестает действовать гарантия производителя.
Факт. При использовании сертифицированного топлива гарантия, как правило, продолжает действовать. Соблюдение условий гарантии не всегда может быть гарантировано при заправке в новый автомобиль традиционного биодизеля.
В отношении содержащего возобновляемое компонента дизельного топлива важно знать, что новое поколение произведенного из возобновляемого сырья дизельного топлива, HVO, и традиционный биодизель FAME – не одно и то же. Сырьем для обоих является органическая биомасса, но процесс производства заметно различается. HVO производят из растительных масел, остатков переработки пищевых продуктов и животных жиров. Конечный продукт химически идентичен ископаемому топливу, но не содержит ни капли масла. FAME получают путем этерификации растительных масел или жиров, т.е. в таком топливе содержится масло, и его максимально разрешенное содержание в топливе не может превышать 7%.
На заправочных станциях доступно только сертифицированное топливо высочайшего качества. Например, Neste Pro Diesel содержит HVO, который является сертифицированным топливом, и при его использовании гарантия на автомобиль остается в силе. Это топливо соответствует наиболее высоким стандартам качества, что делает его более экологически чистым и улучшает ходовые качества автомобиля. Помимо прочего, это топливо соответствует стандартам Всемирной топливной хартии, то есть требованиям к топливу европейских, американских и азиатских автопроизводителей. Однако важно помнить, что соблюдение гарантийных условий не всегда может быть гарантировано в случае заправки традиционного биодизеля FAME в новый автомобиль.
Перед выходом на рынок автомобили проходят ряд строгих испытаний, в том числе на совместимость с сертифицированным топливом. Топливо, в отношении которого действуют сертификаты качества, не может быть причиной ограничения гарантии.