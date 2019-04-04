Зеленский предложил Тимошенко роль арбитра на дебатах с Порошенко

«Петр Порошенко принял мой вызов на дебаты, тон разговора резко изменил. Что же, господин президент, ваши непутевые извинения я принимаю, я человек простой. Что же касается трети граждан Украины, то пусть украинцы решают сами, эти дебаты - это шанс объединить Украину и прославить на весь мир как свободное демократическое государство», - сказал Зеленский в видео, опубликованном в группе своего избирательного штаба в Facebook.

«Чтобы избежать подкупа, провокаций, административного давления, мы предлагаем назначить независимого отдельного арбитра и ведущего для проведения дебатов - Юлию Тимошенко. Вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» - обратился Зеленский к Тимошенко.

Он указал, что ждет от нее ответа в течение 24 часов, передает ТАСС.

Ранее лидер перового тура президентской гонки Владимир Зеленский записал видеобращение, в котором предложил действующему главе государства Петру Порошенко встретиться для дебатов перед вторым туром президентских выборов на киевском стадионе «Олимпийский», вмещающем более 70 тысяч зрителей. «Вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Нет. Я - это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», - заявил Зеленский.

По его словам, дебаты должны состояться перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать эти дебаты в прямом эфире, и все журналисты имеют право присутствовать на них.

«Кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Стране нужен здоровый президент. В знак уважения как минимум к трети граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малоросом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа. Думайте», - заявил Зеленский.