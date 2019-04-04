Насильник отделался условным сроком

Суд признал мужчину виновным в обоих преступлениях по такой статье, которая предусматривает совершение ранее аналогичного противозаконного действия, передает Pärnu Postimees.

Судебный процесс проходил за закрытыми дверями, поэтому обстоятельства преступлений неизвестны.

«События, которые привели к возбуждению уголовного дела, по большей части произошли много лет назад, - рассказала прокурор Мерри Тийтус. - Однако прокуратура придерживалась такой позиции, что преступления этого мужчины заслуживают наказания по совокупности в виде восьми лет тюрьмы. Тем не менее, суд счет более подходящим наказанием криминальный надзор и участие в социальной программе с условным тюремным заключением».

По словам пресс-секретаря суда Яаники Лусти, при назначении наказания суд принял во внимание масштаб вины подсудимого, смягчающие и отягчающие обстоятельства, возможность повлиять на этого мужчину, чтобы он впредь не совершал подобных преступлений, а также интересы защиты правопорядка, в том числе характеризующие обвиняемого данные.

«Суд, прежде всего, исходил из состояния здоровья подсудимого и обстоятельств преступлений, которые суд не может подробнее оглашать, поскольку речь идет о закрытом заседании», - добавила Лусти.

У этого же мужчины ранее была непогашенная судимость. В 2016 году Пярнуский уездный суд приговорил его виновным в изготовлении детской порнографии. Тогда он отделался условным тюремным заключением сроком в полтора года.