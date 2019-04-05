Пт, 5.04.2019
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Нового мэра Таллинна выберут 11 апреля

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Михаил Кылварт.

ФОТО: Eero Vabamägi

Выборы мэра Таллинна пройдут на внеочередном заседании столичного горсобрания 11 апреля, передает Rus.err.

Официальным кандидатом на пост градоначальника от правящей Центристской партии станет Михаил Кылварт, который сейчас занимает пост председателя городского собрания.

После выборов мэра депутатскому корпусу предстоит назначить себе и нового председателя. Центристы выдвинут кандидатом на эту должность бывшего старейшину районов Пирита и Нымме Тийта Терека. 

Напомним, предыдущий мэр Таави Аас с четверга стал депутатом Рийгикогу.

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