Нового мэра Таллинна выберут 11 апреля

Официальным кандидатом на пост градоначальника от правящей Центристской партии станет Михаил Кылварт, который сейчас занимает пост председателя городского собрания.

После выборов мэра депутатскому корпусу предстоит назначить себе и нового председателя. Центристы выдвинут кандидатом на эту должность бывшего старейшину районов Пирита и Нымме Тийта Терека.