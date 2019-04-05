Нового мэра Таллинна выберут 11 апреля

Выборы мэра Таллинна пройдут на внеочередном заседании столичного горсобрания 11 апреля, передает Rus.err.
Официальным кандидатом на пост градоначальника от правящей Центристской партии станет Михаил Кылварт, который сейчас занимает пост председателя городского собрания.
После выборов мэра депутатскому корпусу предстоит назначить себе и нового председателя. Центристы выдвинут кандидатом на эту должность бывшего старейшину районов Пирита и Нымме Тийта Терека.
Напомним, предыдущий мэр Таави Аас с четверга стал депутатом Рийгикогу.