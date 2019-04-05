Предупреждение для любителей шашлыков

По словам начальника отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе, разводить огонь или использовать установки для гриля стоит осторожно. Халатное обращение с огнем может повлечь за собой серьезные последствия.

"Каждый человек должен сам задуматься о безопасности и продумать свои действия, чтобы никому другому не пришлось страдать от его халатности. От оставленного без присмотра костра может начаться серьезный пожар, который может погубить природу и разрушить человеческие жизни, их дома и имущество. Кроме того, от таких пожаров страдают и погибают мелкие лесные животные. Например, ежи, а также гнездящиеся птицы", - напомнила Тяхе.

Начиная с марта произошло 130 лесных и ландшафтных пожаров. Количество пожаров на открытой местности увеличивается. Если в марте в лесу и на открытой местности произошло 60 пожаров, то уже в апреле только за первые несколько дней было зарегистрировано 55 пожаров.

В период пожароопасного времени разводить костер в лесу можно только в специально отведенном для этого месте. Разводя костер в лесу, на открытой местности или дома в саду, соблюдайте правила пожарной безопасности. До того как разводить костер, спасатели советуют поинтересоваться у органов местного самоуправления о действующих нормативных актах. Например, в густонаселенных регионах разводить костер может быть запрещено, а также может быть прописано, что можно сжигать.

Костер можно разжигать только при слабом ветре. Важно следить за направлением ветра, чтобы искры от костра не попали на легковоспламеняющиеся предметы. Костер должен находиться на безопасном расстоянии от зданий и леса. Открытый огонь нельзя оставлять без присмотра. Костер стоит потушить водой или песком или дать ему полностью догореть. Очень важно проследить, чтобы из-за костра не начала гореть прошлогодняя сухая трава.

Разводя костер в лесу, советуем использовать специально отведенные для этого места. С такими местами можно ознакомится в интернете по адресу www.rmk.ee. Информацию об общественных кострах и местах для использования гриль-оборудования можно получить в местном самоуправлении.

Памятка безопасного разведения костра:

· Удостоверьтесь, что костер разведен на невозгораемой поверхности, а вокруг костра нет легковоспламеняющихся предметов. Сам костер должен находиться на безопасном расстоянии от зданий и леса

· Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5 м/с). При этом нужно следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близлежащие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы.

· У себя в саду на костре можно сжигать только сухую древесину, картон и бумагу.

· В пожароопасное время костер должен находиться на расстоянии 20 метров от леса.

· Костер диаметром меньше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метров от дома или мест хранения горючих материалов.

· Костер диаметром больше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 15 метров от дома или мест хранения горючих материалов.

· Разводя костер, необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня: ведро с водой или огнетушитель.

· Огонь нельзя оставлять без присмотра даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.