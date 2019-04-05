Перелеты, зарплаты и суточные: Сколько зарабатывают депутаты Европарламента?

8611 евро до уплаты налогов - 6710 евро на руки: именно столько зарабатывают европарламентарии. Несложно подсчитать, что за пятилетнюю карьеру депутат ЕП зарабатывает почти полмиллиона - 402 600 евро.

Но это не всё. Депутаты летают в командировки в Брюссель и Страсбург как минимум раз в неделю. За каждый день, проведенный на пленарных заседаниях, депутату платят более 300 евро. Также полностью покрываются все транспортные расходы.

Заказ исследований, проведение соцопросов, услуги юристов, консультации с экспертами - за все эти услуги депутаты также платят отнюдь не из своего кармана.

Ежемесячно депутаты ЕП получают около 4500 евро на содержание бюро. Если депутаты без уважительной причины не посещают половину пленарных заседаний, то эта доплата сокращается вдвое.

По окончании срока полномочий евродепутатам также полагается компенсация — до 206 тысяч евро в зависимости от длительности отработанного в Европарламенте времени.

Также европарламентарии, достигая 63 лет, имеют право на пенсию по старости. Эту пенсию выплачивают из бюджета ЕС.