Перелеты, зарплаты и суточные: Сколько зарабатывают депутаты Европарламента?

Услуги консультантов и экспертов, проводящих социальные опросы. Оплаты перелётов, содержание бюро, телефонных звонков и медицинской страховки, суточные и командировочные. Это не полный список позиций, на которые депутаты Европарламента получают финансовые средства. Плюс официальная зарплата. Смотрите инфографики Rus.TVNET.
Но это не всё. Депутаты летают в командировки в Брюссель и Страсбург как минимум раз в неделю. За каждый день, проведенный на пленарных заседаниях, депутату платят более 300 евро. Также полностью покрываются все транспортные расходы.
Заказ исследований, проведение соцопросов, услуги юристов, консультации с экспертами - за все эти услуги депутаты также платят отнюдь не из своего кармана.
Ежемесячно депутаты ЕП получают около 4500 евро на содержание бюро. Если депутаты без уважительной причины не посещают половину пленарных заседаний, то эта доплата сокращается вдвое.
По окончании срока полномочий евродепутатам также полагается компенсация — до 206 тысяч евро в зависимости от длительности отработанного в Европарламенте времени.
Также европарламентарии, достигая 63 лет, имеют право на пенсию по старости. Эту пенсию выплачивают из бюджета ЕС.
Галерея: Пленарное заседание Европарламента в 2018 году