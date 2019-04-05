Новый спикер Рийгикогу осудил предстоящую поездку Кальюлайд в Москву

Выступая накануне вечером в передаче "Первая студия" на канале ETV, Пыллуаас сказал, что он сам на месте Кальюлайд в Россию бы не поехал, Rus.err.

По его словам, в предстоящем визите Керсти Кальюлайд в Москву много непонятного: в ситуации, когда Россия нарушает международное право, главе эстонского государства наносить визит в Россию неправильно, добавил Пыллуаас.

"Я считаю, что в сегодняшней ситуации, когда Россия полностью отвергла международные правовые соглашения, когда она является агрессором, неподобающе, что наш президент умоляет о ее посещении, особенно, когда есть договоренность об общей европейской модели поведения", - заявил Пыллуаас.