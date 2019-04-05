Пт, 5.04.2019
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Пo российской тяжелой атлетике нанесли допинговый удар

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Снимок иллюстративный

ФОТО: FRANCK FIFE/AFP

Российская тяжелоатлетка Надежда Ломова временно отстранена от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

В допинг-пробе 28-летней спортсменки обнаружены следы метенолона. IWF не будет давать дальнейших комментариев, пока дело не будет закрыто.

Ломова является серебряным призёром чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг, а также обладательницей золота чемпионата России 2012 года и чемпионкой Европы среди юниоров 2013 года.

Напомним, в сентябре 2017 года IWF на один год отстранила Федерацию тяжёлой атлетики России (ФТАР) из-за нарушений антидопинговых правил. Срок дисквалификации истёк 20 октября 2018 года.

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