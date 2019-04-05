Пo российской тяжелой атлетике нанесли допинговый удар

В допинг-пробе 28-летней спортсменки обнаружены следы метенолона. IWF не будет давать дальнейших комментариев, пока дело не будет закрыто.

Ломова является серебряным призёром чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг, а также обладательницей золота чемпионата России 2012 года и чемпионкой Европы среди юниоров 2013 года.