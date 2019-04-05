Михал – Кылварту: Таллинн – это не товар в обмен на молчаливую поддержку коалиции с EKRE

«Слова и действия ценристов идут вразрез с их политическим выбором. Именно поэтому мы не станем поддерживать решение Кылварта сбежать в Нижний город и без боя сдать власть на Тоомпеа EKRE. В Рийгикогу, а мандаты центристами были получены именно для работы в Рийгикогу, более чем достаточно тех депутатов-центристов среди эстонцев и среди русских, которые могли бы поставить свои обещания избирателям и свои принципы выше, чем теплое рабочее место. Думаю, и сегодня, и в дальнейшем выражу мнение избирателей центристов, если скажу, что Таллинн – это не товар в обмен на молчаливую поддержку коалиции с EKRE», - объяснил Кристен Михал позицию фракции Партии Реформ.