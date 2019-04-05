Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку

"В соответствии с частью первой статьи 93 Закона "Об органах местного самоуправления" я освобождаю Нила Ушакова от обязанностей председателя Рижской думы (далее - Совета) за неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов", - указано в документе.

В распоряжении подробным образом перечисляются нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра. В основном они касаются взаимоотношений города с рижским транспортным предприятием Rigas Satiksme в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее. Как отмечается в документе, ответственность за все несоответствия в отчетности несет непосредственно Нил Ушаков как мэр латвийской столицы. В течение тридцати дней после опубликования распоряжения оно может быть обжаловано в суде.

Ушаков намерен судиться

Отстраненный от должности мэр Риги Нил Ушаков готов судиться и уверен, что правосудие будет на его стороне - об этом он заявил в телефонном интервью передаче Rīta panorāma (LTV).

Он считает, что решение об отстранении было абсолютно противозаконным, использованные аргументы - непрофессиональны, их в суде можно оспорить, пишет Rus.TVNET.

"Абсолютно понятно, что я обращусь в суд, и абсолютно уверен, что в суде будет доказано беззаконие, которое допустил министр, подписывая этот указ (об отстранении - ред.)", - заявил Ушаков.

Он также добавил, что исполняющим обязанности мэра Риги будет вице-мэр Олег Буров.

С вступлением в силу указа министра Ушаков станет рядовым депутатом Рижской думы.

Дело о взятке

Напомним, что 30 января сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели обыски в офисе и дома у мэра Риги в рамках уголовного дела, связанного с предприятием городского общественного транспорта Rigas Satiksme, вокруг которого разгорелся коррупционный скандал о взятке в размере 800 тысяч евро.

Деньги, по версии следователей, были получены в связи с поставкой в Ригу порядка 200 автобусов и троллейбусов по конкурсам, которые в 2013 - 2016 годах проводило это предприятие. В рамках расследования было проведено более 30 обысков и задержано восемь человек в Латвии и Польше. Пять из них решением суда были арестованы.

На фоне коррупционного скандала об отставке заявили все пять членов правления Rigas Satiksme, в том числе руководитель предприятия Леон Бемхенс, которого позже задержали и арестовали, а также вице-мэр Риги Андрис Америкс. В свою очередь оппозиционные партии потребовали отставки мэра Риги. По итогам двух голосований о выражении ему доверия градоначальник сохранил свой пост.