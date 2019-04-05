Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку. Об этом говорится в распоряжении министра окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце, опубликованном на сайте официального правительственного вестника, передает Newsru.com.
"В соответствии с частью первой статьи 93 Закона "Об органах местного самоуправления" я освобождаю Нила Ушакова от обязанностей председателя Рижской думы (далее - Совета) за неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов", - указано в документе.
В распоряжении подробным образом перечисляются нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра. В основном они касаются взаимоотношений города с рижским транспортным предприятием Rigas Satiksme в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее. Как отмечается в документе, ответственность за все несоответствия в отчетности несет непосредственно Нил Ушаков как мэр латвийской столицы. В течение тридцати дней после опубликования распоряжения оно может быть обжаловано в суде.
Ушаков намерен судиться
Отстраненный от должности мэр Риги Нил Ушаков готов судиться и уверен, что правосудие будет на его стороне - об этом он заявил в телефонном интервью передаче Rīta panorāma (LTV).
Он считает, что решение об отстранении было абсолютно противозаконным, использованные аргументы - непрофессиональны, их в суде можно оспорить, пишет Rus.TVNET.
"Абсолютно понятно, что я обращусь в суд, и абсолютно уверен, что в суде будет доказано беззаконие, которое допустил министр, подписывая этот указ (об отстранении - ред.)", - заявил Ушаков.
Он также добавил, что исполняющим обязанности мэра Риги будет вице-мэр Олег Буров.
С вступлением в силу указа министра Ушаков станет рядовым депутатом Рижской думы.
Дело о взятке
Напомним, что 30 января сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели обыски в офисе и дома у мэра Риги в рамках уголовного дела, связанного с предприятием городского общественного транспорта Rigas Satiksme, вокруг которого разгорелся коррупционный скандал о взятке в размере 800 тысяч евро.
Деньги, по версии следователей, были получены в связи с поставкой в Ригу порядка 200 автобусов и троллейбусов по конкурсам, которые в 2013 - 2016 годах проводило это предприятие. В рамках расследования было проведено более 30 обысков и задержано восемь человек в Латвии и Польше. Пять из них решением суда были арестованы.
На фоне коррупционного скандала об отставке заявили все пять членов правления Rigas Satiksme, в том числе руководитель предприятия Леон Бемхенс, которого позже задержали и арестовали, а также вице-мэр Риги Андрис Америкс. В свою очередь оппозиционные партии потребовали отставки мэра Риги. По итогам двух голосований о выражении ему доверия градоначальник сохранил свой пост.
Бывший глава Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс, представляющий партию "Национальный альянс", передал в правительство законопроект о роспуске мэрии Риги, однако правительство отложило его рассмотрение, а бывший премьер назвал этот документ юридическим браком. На его необоснованность также указали Латвийский союз самоуправлений и Латвийская ассоциация больших городов.
Сам градоначальник заявил, что не совершал противоправных и уголовно наказуемых деяний. По его словам, никакой процессуальный статус к нему не применим и подозрений в отношении него не высказано.
После этого Минрегионов начало проверку работы Рижской думы. 21 марта ведомство сообщило, что проверка завершена и выявлен ряд возможных нарушений законов, а мэру Риги в течение семи дней было необходимо дать свои разъяснения по этому поводу.
Министр регионального развития Юрис Пуце направил Ушакову перечень из 12 нарушений на посту мэра Риги. В соответствии с процедурой, Ушаков прислал разъяснения по каждому из пунктов. Министр счел их недостаточными и принял решение отстранить мэра от исполнения обязанностей.
После ответа Ушакова список предъявляемых ему претензий сократился вдвое и сейчас насчитывает шесть пунктов. Основных - два: нецелевое расходование средств и ненадлежащие исполнение обязанностей по надзору над закупками Rigas Satiksme. В частности, по версии министра, из-за действий мэра Рижская дума лишилась 30 миллионов евро, которые в 2016 и 2017 годах были предоставлены транспортной компании для пополнения капитала. Компания, с одобрения мэра, направила эти средства на покрытие убытков. Кроме того, в заключении министра отмечается, что Ушаков одобрял договоры о закупках Rigas Satiksme (в том числе и те, с которых, по утверждению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии, платились взятки), не обеспечивая надлежащего контроля со стороны думы.
Нил Ушаков заявлял, что полностью ответил на все претензии Министерства регионального развития. Претензии в свой адрес он назвал юридически слабыми и политизированными. Мэр признал, что допускал ошибки в работе, но не такие, за которые его можно было бы уволить. "Противоправное решение о моей отставке принять можно, а сломить нельзя", - говорил Ушаков, которого цитирует "Медуза".
По некоторым оценкам, обжалование решения об отстранении Ушакова в судах всех трех инстанций может занять до двух лет.