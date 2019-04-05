Фото: задержание наркодилеров в Маарду

За последние две недели полицейские службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Пыхьяской префектуры задержали в городе Маарду двух продавцов конопли, сообщила на своей странице в Facebook веб-констебль Яна Фролова.
По имеющейся у полиции информации, задержанные молодые люди продавали запрещенные вещества также молодым людям, возможно, и несовершеннолетним. Полиция продолжает работу для задержания лиц, предлагающих молодежи наркотические средства и зарабатывающих на здоровье других людей.