Пт, 5.04.2019
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Фото: задержание наркодилеров в Маарду

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В Маарду задержали наркодилеров.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

За последние две недели полицейские службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Пыхьяской префектуры задержали в городе Маарду двух продавцов конопли, сообщила на своей странице в Facebook веб-констебль Яна Фролова.

По имеющейся у полиции информации, задержанные молодые люди продавали запрещенные вещества также молодым людям, возможно, и несовершеннолетним. Полиция продолжает работу для задержания лиц, предлагающих молодежи наркотические средства и зарабатывающих на здоровье других людей.

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