Смотрите TEDxLasnamäe на Rus.Postimees!

В эту субботу, 6 апреля, состоится русскоязычная конференция TEDxLasnamae. Так как билеты на мероприятие уже раскуплены, все желающие смогут послушать вдохновляющие речи на портале Rus.Postimees.
В этом году на конференции TEDxLasnamäe выступят эстонский кинорежиссер и эксперт по коммуникации Ильмар Рааг, вице-канцлер министерства финансов Дмитрий Егоров, доцент кафедры языковых технологий Марк Фишель, блоггер и основатель НКО “Vivere Erakool” Анастасия Закурдаева, модель плюс-сайз Виктория Скрынник, фермер Максим Киричко, специалист по машинному обучению Анна Альянаки, дизайнер Дан Миккин, доктор технических наук Марина Кричевская, доктор наук и модель Илона Фаустова.
Основная цель конференции TEDxLasnamäe заключается в том, чтобы предоставить площадку местным и зарубежным гостям из самых разных сфер жизни, готовых делиться своим опытом и оригинальными идеями.
Подробную информацию можно найти здесь.