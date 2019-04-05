Пт, 5.04.2019
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Смотрите TEDxLasnamäe на Rus.Postimees!

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TeDx

ФОТО: Promopilt

В эту субботу, 6 апреля, состоится русскоязычная конференция TEDxLasnamae. Так как билеты на мероприятие уже раскуплены, все желающие смогут послушать вдохновляющие речи на портале Rus.Postimees.

В этом году на конференции TEDxLasnamäe выступят эстонский кинорежиссер и эксперт по коммуникации Ильмар Рааг, вице-канцлер министерства финансов Дмитрий Егоров, доцент кафедры языковых технологий Марк Фишель, блоггер и основатель НКО “Vivere Erakool” Анастасия Закурдаева, модель плюс-сайз Виктория Скрынник, фермер Максим Киричко, специалист по машинному обучению Анна Альянаки, дизайнер Дан Миккин, доктор технических наук Марина Кричевская, доктор наук и модель Илона Фаустова.

Основная цель конференции TEDxLasnamäe заключается в том, чтобы предоставить площадку местным и зарубежным гостям из самых разных сфер жизни, готовых делиться своим опытом и оригинальными идеями.

Подробную информацию можно найти здесь.

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