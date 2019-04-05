Смотрите TEDxLasnamäe на Rus.Postimees!

В этом году на конференции TEDxLasnamäe выступят эстонский кинорежиссер и эксперт по коммуникации Ильмар Рааг, вице-канцлер министерства финансов Дмитрий Егоров, доцент кафедры языковых технологий Марк Фишель, блоггер и основатель НКО “Vivere Erakool” Анастасия Закурдаева, модель плюс-сайз Виктория Скрынник, фермер Максим Киричко, специалист по машинному обучению Анна Альянаки, дизайнер Дан Миккин, доктор технических наук Марина Кричевская, доктор наук и модель Илона Фаустова.