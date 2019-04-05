На детских площадках в центре Таллинна появятся домики для игрушек

Да-да, это не опечатка: появятся домики не для игр в них, а именно для игрушек. Вернее, для их хранения. Об этом сообщила управа Кесклинна.
На детских площадках района Кесклинн появятся домики для хранения игрушек. Сначала они будут установлены на детских площадках на улице Виедеманни, в парках Лембиту и Койду. В будущем они могут появиться и в других местах.
«Осенью к нам поступило предложение - установить домики для игрушек, зимой их спроектировали и изготовили, и на этой неделе был установлен первый домик на улице Виедеманни. На следующей неделе домики появятся в парках Лембиту и Койду. Если домики будут хорошо приняты, мы установим их и на других детских площадках», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Домики учат детей наводить порядок после игр и предназначены для хранения игрушек. В домик также можно принести игрушки, если они лежат дома и не используются.
Домики для игрушек по специальному проекту изготовила фирма OÜ Murdosa, работы которой можно увидеть, например, в парке развлечений Лоттемаа.