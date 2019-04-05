На детских площадках в центре Таллинна появятся домики для игрушек

На детских площадках района Кесклинн появятся домики для хранения игрушек. Сначала они будут установлены на детских площадках на улице Виедеманни, в парках Лембиту и Койду. В будущем они могут появиться и в других местах.

ФОТО: управа Кесклинна

«Осенью к нам поступило предложение - установить домики для игрушек, зимой их спроектировали и изготовили, и на этой неделе был установлен первый домик на улице Виедеманни. На следующей неделе домики появятся в парках Лембиту и Койду. Если домики будут хорошо приняты, мы установим их и на других детских площадках», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Домики учат детей наводить порядок после игр и предназначены для хранения игрушек. В домик также можно принести игрушки, если они лежат дома и не используются.