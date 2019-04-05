Президент Кальюлайд предложила Кае Каллас стать премьер-министром

Глава государства на встрече с Каей Каллас подчеркнула, что лидер партии, набравшей на выборах наибольшее количество голосов, должен получить возможность внести свое ценное предложение и сказать, что он будет отстаивать как премьер-министр и какую Эстонию хочет построить.

ФОТО: Mattias Tammet / Vabariigi Presidendi Kantselei

"Именно поэтому первой предложение сформировать правительство я сделала председателю Реформ Кае Каллас", - отметила президент Кальюлайд.

Теперь у Каллас будет 14 дней, чтобы изложить в Рийгикогу принципы формирования будущего правительства и заручиться поддержкой парламента.

После встречи с президентом Партия реформ должна будет начать разработку принципов формирования правительства.

С этой целью сегодня в 11.00 члены Партии реформ встретятся с представителями Социал-демократической партии, чтобы согласовать программу и действия по формированию правительства.

Каллас: я приняла предложение президента

После встречи с президентом Кая Каллас сообщила, что приняла предложение начать формировать правительство, и теперь у реформистов состоится встреча с социал-демократами. В течение недели планируется обсудить все важные вопросы и темы.

Каллас отметила, что хочет воспользоваться возможностью сформировать правительство по двум причинам.

"Во-первых, чтобы послать обществу сигнал, что политикой можно заниматься достойно, открыто и позитивно. Никого не унижая и никому не угрожая. Во-вторых, я уверена, что в Эстонии можно сформировать основы правления, которые будут более содержательными, амбициозными и нацеленными в будущее. Которые будут сфокусированы не только на том, чтобы сдерживать безумства, но и на том, что поведет Эстонию дальше. Для формирования принципов нового правительства я пригласила и Социал-демократическую партию", - сказала Каллас.