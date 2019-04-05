Пт, 5.04.2019
В Европейском союзе нет диктата одной идеологии и уже тем более одной партии. Кармо Тюйр

Россия предложила исключить Эстонию из ООН

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Президент Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш исключить Эстонию из состава организации после слов главы этого государства Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в школах представляет угрозу эстонскому языку и культуре, передает РИА Новости.

"Я прошу Вас исключить Эстонию из состава ООН, поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушении прав русскоязычных граждан", - написал Чернышов в письме генеральному секретарю ООН.

Российский депутат убежден, что полноценной мерой будет введение санкций ООН в отношении Эстонии.

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава. До сих пор этот порядок (статья 6) не применялся ни разу.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ