Россия предложила исключить Эстонию из ООН

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш исключить Эстонию из состава организации после слов главы этого государства Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в школах представляет угрозу эстонскому языку и культуре, передает РИА Новости.
"Я прошу Вас исключить Эстонию из состава ООН, поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушении прав русскоязычных граждан", - написал Чернышов в письме генеральному секретарю ООН.
Российский депутат убежден, что полноценной мерой будет введение санкций ООН в отношении Эстонии.
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава. До сих пор этот порядок (статья 6) не применялся ни разу.